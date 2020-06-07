Pamukkale semaları paraşütçülerle yeniden renklendi
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Pamukkale semaları paraşütçülerle yeniden renklendi

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale semaları, koronavirüs tedbirlerinde normalleşme süreciyle birlikte yamaç paraşüt pilotlarının havalanmasıyla yeniden renklenmeye başladı.

Pamukkale semaları paraşütçülerle yeniden renklendi
07.06.2020 15:23 | Son Güncelleme: 07.06.2020 15:27

DENİZLİ'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Pamukkale semaları, koronavirüs tedbirlerinde normalleşme süreciyle birlikte yamaç paraşüt pilotlarının havalanmasıyla yeniden renklenmeye başladı. Paraşütleriyle havalanan pilotlar, beyaz cennetteki travertenleri havadan izlemenin keyfini yaşıyor.

Beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü Pamukkale, koronavirüs tedbirlerinde normalleşme sürecinin başlamasıyla tekrar hareketlenmeye başladı. Pamukkale'nin açılmasıyla birlikte çevre illerden gelen ziyaretçiler beyaz travertenlerde çıplak ayakla yürümenin keyfini yaşıyor. Ziyaretçiler yerde yürürken, adrenalin tutkunu olan yamaç paraşütü pilotları da Pamukkale travertenlerini havadan görmenin mutluluğunu yaşıyor. Koronavirüs tedbirleri nedeniyle yaklaşık 3 aydır Pamukkale semalarında uçuş yapamayan pilotlar, havaların ısınması ve Pamukkale'nin de ziyarete açılmasıyla tekrar uçmaya başladı. Yaklaşık 350 metre yükseklikteki Dinamit Tepesi'ne çıkan pilotlar, buradan hazırlıklarını yaptıktan sonra havalanıyor. Doğru termik rüzgarı yakalayan pilotlar yaklaşık 3 bin metre yüksekliğe kadar çıkabiliyor.

Tarih öğretmeni ve aynı zamanda yamaç paraşütü eğitmeni olan Mustafa Yılmaz, "Salgında sokağa çıkma yasağı nedeniyle evden çıkamıyorduk. Normalleşme süreciyle birlikte biz de gökyüzünden yerimizi almaya başladık. Uçuşlar yaparak gökyüzünden Pamukkale'nin tadını çıkarıyoruz. Doğru termik rüzgarı yakalayınca 3 bin metreye kadar yükselebiliyoruz. 80 kilometreye kadar paraşütle gidiyoruz. Yamaç paraşütü sanıldığı kadar tehlikeli değil, gerekli eğitim alındığında çok zevkli bir spordur. Gökyüzü sevdalılarını paraşüt uçuşu için Pamukkale'ye bekliyoruz" dedi.

Yamaç paraşütü pilotu Ramazan Bilgin, Pamukkale'de uçmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, "Artık uçuşlar başladı. 15 Haziran'dan sonra yabancı turistler gelecek ve tandem uçuşlara başlayacağız. Bizi en çok mutlu eden de bu. Pamukkale'nin üzerinde uçmak apayrı bir duygu. Çünkü Pamukkale dünya da eşi benzeri olmayan bir yer. Burada uçuş yapabildiğimiz için şanslıyız" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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