Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor
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Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor

SİVAS'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Pamukkale'nin kardeşi 'Altınkale' açılışa hazırlanıyor
14.07.2020 18:11 | Son Güncelleme: 14.07.2020 18:50

SİVAS'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan adını alan 'Altınkale'nin bu yıl hizmete açılması planlanıyor.

Sivas Valiliği'nce Denizli'de bulunan Pamukkale travertenlerinin bir benzeri Sivas il merkezine 31 kilometre mesafedeki Sıcak Çermik Termal Turizm Bölgesinde yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak hazırlanan 'Altınkale' projesi hayata geçiriliyor. Kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürtten dolayı sarı renkli tortu oluşan ve bu nedenle de 'Altınkale' ismi verilen projede, Pamukkale'dekine benzer basamaklı havuzlar yapılıyor. Pamukkale'ye kardeş olarak yapılan projenin, turizm açısından şehre değer katması bekleniyor. Proje içinde peyzaj, rekreasyon alanları, geleneksel çadır projesi, yöresel ürünler pazarı yer alıyor. Altınkale'ye gelenler havuzlara girip suyun doğal sıcaklığı ve şifasından faydalanabilecek. Sivas Valisi Salih Ayhan yapımı devam eden projeyi inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sivas'ın en büyük nimetlerinden birisi olan ve turizmde çok önemli olan projenin iyi bir noktaya geldiğini söyleyen Vali Ayhan Altınkale'nin Sivas'ın cazibe merkezi olacağını belirtti. Ayhan, "Sıcak Çermik bölgesi geçmişte çok özel bir misyon üstlenmiş tüm Sivaslıların da hikayesi olan bir yer. Burada ciddi altyapı çalışmaları yapıldı, iyi bir noktaya geldi. Yatırımcılar harikulade tesisler kazandırdı" dedi. 'PAMUKKALE'NİN KARDEŞİ OLACAK'Termal suyun renginden faydalanarak Altınkale projesinin hayata geçirildiğini dile getiren Ayhan, "Ülkemizin gözbebeği güzel mekanlarından biri olan Pamukkale'nin bir kardeşini de burada yapmaya karar verdik. Bu termalimizin hem şifasından faydalanıyoruz, hem doğallığından faydalanıyoruz, hem de renginden faydalanalım dedik. Projemiz anlam bulmaya başladı, renk oluşmaya başladı. Burası hakikaten Sivasımız açısından önemli gözde mekanlardan, uğrak yerlerden birisi olacak. Sivas kültür turizminde çok iyi bir noktaya gelecek. İnşallah Altınkale 1-2 ay sonra bittiği zaman, renk olgusunun ortaya çıkmasıyla beraber Türkiye'nin gözde ve örnek mekanlarından, gezip görülmesi gereken yerlerden birisi olacağına inanıyoruz" diye konuştu.

Projenin birkaç ay sonra tamamlanacağını ifade eden Vali Ayhan, vatandaşları bölgeyi görmeye davet etti.


Kaynak: DHA

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