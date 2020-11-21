Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
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Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı

21.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 21.11.2020 15:02

Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesine inşa edilen ve altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerine benzerliğiyle dikkat çeken Altınkale'nin açılışı gerçekleştirildi Sivas'ın Sıcakçermik bölgesine inşa edilen ve altın sarısı rengiyle...

Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı

Sivas'ın Sıcak Çermik bölgesine inşa edilen ve altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerine benzerliğiyle dikkat çeken Altınkale'nin açılışı gerçekleştirildi

SİVAS - Sivas'ın Sıcakçermik bölgesine inşa edilen ve altın sarısı rengiyle Pamukkale travertenlerine benzerliğiyle dikkat çeken Altınkale'nin açılışı gerçekleştirildi.

Sivas'ın Sıçak Çermik bölgesinde kaplıca suyunda bulunan kükürdün etkisiyle yaklaşık 1 buçuk yıllık çalışmayla altın renginde traverten oluşumu sağlandı. 40 Bin metrekare alana inşa edilen ve Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'ye benzer basamaklı havuzlar da bulunuyor. Eşsiz görüntüsüyle büyüleyen 'Altınkale' gerçekleştirilen törenle açıldı. Açılış törenine Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve il protokolü katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış, protokol konuşmalarıyla devam etti.

"Altınkale, Jeolojik anlamda açık hava müzesi haline geldi"

Açılış töreninde konuşan Vali Salih Ayhan, "Sivas halkının vazgeçemediği, yıllardır çadır kültürüyle şifa aradığı sıcak çermik son yıllarda yapılan yatırımlarla kültürel dokusunu muhafaza ederek yeniden gelişmeye devam ediyor. Tabi ki pek çok hastalığa şifa olan bu kükürdümüz, yeni yatırımlarla ilimize, bölgemize ve ülkemize hizmetler verecektir. Çalıştaylar yaptık, birçok alandaki ihtiyaçları tespit ettik. Bunlardan bir tanesi de termal turizmi canlandırmasıyla birlikte buranın görünürlüğünü sağlamak açısından daha önce gündem olan Altınkale'yi de gündeme aldık. Altınkale sıcak çermiği Sivas'ın adeta nazar boncuğu oldu. Altınkale projemiz, Pamukkale benzerindeki bir mantıkla kardeş kazandırdık. Bir çok yerde termal var, görselliği ön plana çıkarmak içinde önemliydi. Yapılmaya başlandığında da buraya hafta sonları yüzlerce araç geliyordu. Jeolojik anlamda adeta açık hava müzesi haline geldi. 40 bin metre alanıyla Pamukkale'den daha büyük alana sahip. Burası bir çok firmanın hafriyat döküm alanıydı, şimdi insanların gönlüne ve gözüne hoş bir şekilde hitap eden alan oldu" dedi.

Sivas Belediye Başkan Hilmi Bilgin, "Bu gün şehrimiz ve bölgemiz için önemli bir eserin açılışı için bir aradayız. Bu gün açılışımı yapacağımız Altınkale projesinin ve gene olarak Sıcak Çermik'te yapılacak çalışmaların şehrimizin, ülkemizin ekonomisine ve turizmine hayırlı olmasını temenni ediyorum. Katkı sağlayan, emek veren, ter döken herkese de teşekkür ediyorum " dedi.

Protokol konuşmalarının ardından dua edilmesiyle, kurdele kesimi gerçekleştirildi. Açılışın ardından Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve il protokolü Altınkale'yi gezdi.

Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı
Altın sarısı rengiyle eşsiz görüntü sunan 'Altınkale' açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA KOÇYİĞİT

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