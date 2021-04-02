Pamukkale'nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlanacak
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Pamukkale'nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Pamukkale'nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlanacak

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), her yıl 6 Nisan'da "Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler yaparken bu yıl Denizli'de Pamukkale'nin eşsiz güzellikleri üzerinde masa tenisi etkinliği gerçekleştirecek.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF), her yıl 6 Nisan'da "Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında çeşitli etkinlikler yaparken bu yıl Denizli'de Pamukkale'nin eşsiz güzellikleri üzerinde masa tenisi etkinliği gerçekleştirecek.

Uluslararası Masa Tenisi Federasyonu (ITTF) tarafından her yıl 6 Nisan tarihinde kutlanan "Dünya Masa Tenisi Günü" kapsamında Pamukkale'nin eşsiz güzellikleri üzerinde 5 Nisan Pazartesi günü saat 17.00'de Pamukkale Natural Parkta başlayacak etkinlikte masa tenisi gösterileri ile farkındalık oluşturulması amaçlanıyor. Denizli'de her sene yapılan etkinliklerden farklı olarak bu yıl Pamukkale'nin doğal ve eşsiz güzelliklerinin yerden ve havadan çekimlerle uluslararası tanıtıma katkı sunması hedefleniyor. Uluslararası Masa Tenisi Federasyonunun dünya çapında etkinliklerden paylaştığı görüntüler milyonlarca izleyiciyle her yıl buluşuyor. - DENİZLİ

Pamukkale'nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlanacak
Pamukkale'nin eşsiz güzelliğinde 'Dünya Masa Tenisi Günü' kutlanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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