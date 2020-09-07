Pamukkale'nin altın kardeşi, cazibe merkezi olacak
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Pamukkale'nin altın kardeşi, cazibe merkezi olacak

Pamukkale'nin altın kardeşi, cazibe merkezi olacak Sivas'ta Pamukkale'ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale projesi açılışa gün sayıyor Sivas'ta Pamukkale'ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale projesi açılışa gün sayıyor.

07.09.2020 16:04 | Son Güncelleme: 07.09.2020 16:11

Pamukkale'nin altın kardeşi, cazibe merkezi olacak

Sivas'ta Pamukkale'ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale projesi açılışa gün sayıyor

SİVAS - Sivas'ta Pamukkale'ye benzerliği ve altın sarısı rengiyle dikkat çeken Altınkale projesi açılışa gün sayıyor.

Sivas'ın Sıçak Çermik bölgesinde yapımına devam edilen Altınkale projesinde çalışmalarda sona gelindi. Pamukkale travertenlerine benzerliği ile dikkat çeken bölge de kaplıca suyunda yüksek miktarda bulunan kükürdün etkisiyle altın renginde traverten oluşumu sağlanıyor. Altınkale ismi verilen projede, Pamukkale'ye benzer basamaklı havuzlar da bulunuyor. Açılışı için gün sayılan projeyi yerinde inceleyen Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz yetkililerden bilgi aldı.

İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, "Sivas'ın marka değerlerine yeni bir marka eklenmek için büyük bir gayretle özveriyle bir eser ortaya çıkarılmış. Bu eseri ortaya çıkaran, katkıda bulunan, Sivas'a kazandıran valimize ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Sivas'ta ki kardeşlerim Sivas'tan 10 dakikalık bir mesafeden öyle bir yere gidelim ki çocuklarımız eğlenebilsin, biz huzur görelim ve Sivas'ın bir güzelliği de aklımıza nakşetsin denildiğinde ilk akla gelecek yer burası olacaktır bundan sonra. 15 gün sonra inşallah açılışını yapıyoruz. Siz Denizli'nin Pamuk Kalesi dediniz burası Sivas'ın Altın Kalesi mükemmel bir park. Sivas'ın görmeden gitme denilecek yerlerin arasına şimdi altın Kale de eklenmiş oldu " dedi.

Termometreler 35 dereceyi gösterdiği sıcak havada bunalan vatandaşlar ise havuzlara girerek serinlemeye çalışıyor. Serinlemek için havuza gelen vatandaşlarda altın sarısı traverten oluşumun güzel bir görüntü oluşturduğunu söylediler.

Pamukkale'nin altın kardeşi, cazibe merkezi olacak

Kaynak: İHA

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