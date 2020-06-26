Pamukkale lavanta bahçeleriyle de turizmin gözdesi olmayı hedefliyor
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Pamukkale lavanta bahçeleriyle de turizmin gözdesi olmayı hedefliyor

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki turizmin gözdesi Pamukkale, kurulan lavanta bahçeleriyle de turizmden pay almak istiyor.

Pamukkale lavanta bahçeleriyle de turizmin gözdesi olmayı hedefliyor
26.06.2020 13:57 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:02

Denizli'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki turizmin gözdesi Pamukkale, kurulan lavanta bahçeleriyle de turizmden pay almak istiyor.

Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde, lavanta bahçeleri kurarak turizmden gelir elde etmek isteyenlere yönelik düzenlenen "Kırsal Turizm Etkinlikleri" kursunun tamamlanması dolayısıyla sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

Pamukkale Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Yetiştiriciler Birliğinin öncülüğünde Halk Eğitim Merkezi tarafından gerçekleştirilen eğitimi tamamlayan 80 girişimci, kurdukları lavanta bahçeleri ile turizme hizmet vermek üzere sertifika aldı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Turhan Veli Akyol, gazetecilere yaptığı açıklamada, yılda 2 milyon 600 bin turistin ağırlandığı UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale yakınlarında ekoturizme yönelik böyle bir faaliyeti çok önemli bulduklarını söyledi.

Bölgenin ekoturizm için önemine dikkati çeken Akyol, şunları söyledi:

"Bu turizm bölgesinde üretimi yapılan gerek lavanta, gerek kekik, gerek adaçayı üzerinden değerlendirdiğimizde ekoturizm yapılabilecek en önemli bölgelerden birisi. Yıl boyunca sürdürülebilir turizm üzerinden daha yoğunluk gerçekleştirmek istiyoruz. Onlardan biri de ekoturizm. Ekoturizm deyince çevreye duyarlı ve tutarlı, doğaya uyumlu ve oradaki yerel halka katkı sağlayabilecek, istihdamı artırabilecek bir turizm şeklinden bahsediyoruz. Misafirlerimizi burada ağırlayarak oluşturulan lavanta tarlalarıyla ekoturizmden pay almayı hedefliyoruz. Güzel bir destinasyon. İnşallah ekoturizm anlamındaki bu lokasyonumuz, bulunduğumuz bu saha en iyi biçilmiş kaftan."

Denizli Ziraat Odaları Koordinatörü ve Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici de lavantanın son dönemde üreticilerin gündemine gelmeye başladığını, Isparta'daki lavanta kokulu köye 1 milyon 200 bin turistin gittiğini belirtti.

Sertifika alan Nilgün Yılmaz (32) ise köylerinde kekiğin yanı sıra adaçayı ve lavanta da yetiştirmeye başladıklarını belirterek, "Her şeyden üretmek için elimizden geleni yapacağız. Düzenlenen bu kursta gelen turistlerin karşılanmasıyla ilgili yapılan şeyleri öğrendik. İnşallah buraya turistler geldiğinde onları en iyi şekilde ağırlayacağız. Turistler lavanta tarlalarında fotoğraf çekilmek için geldiklerinde onlara hediyeler hazırladık. Değişik, güzel yerlerimiz var. Gelmelerini, görmelerini isteriz." dedi.

Nevin Kıvrak da "Pamukkale'ye, Karahayıt'a gelen turistlerin buralarda lavanta bahçelerini görmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Manşet

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