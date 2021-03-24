Pamukkale karla mücadele ediyor
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Pamukkale karla mücadele ediyor

24.03.2021 13:24 | Son Güncelleme: 24.03.2021 13:30

Pamukkale karla mücadele ediyor Pamukkale Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun mesai harcadı.

Pamukkale karla mücadele ediyor

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi ekipleri ilçede etkili olan kar yağışı nedeniyle yoğun mesai harcadı. Belediye ekiplerince, ilçenin yüksek rakımlı mahallelerinde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapılarak yolların kapanması önleniyor.

Mart ayının sonuna gelinirken ülkemizde olduğu gibi Denizli'de de yağışlı hava hakim oldu. Özellikle şehir merkezine yağmur olarak düşen yağış yüksek kesimlerde kara dönüştü. Pamukkale Belediyesi ekipleri de rakımı 1200 metre olan mahalleler ile buralara bağlanan yollarda karla mücadele çalışmaları yürüttü. Özellikle Akdere, Uzunpınar, Kurtluca ve Güzelpınar bölgesinde etkili olan kar yağışının yolları kapamaması için Pamukkale Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı greyder, kepçe, kurtarma aracı ve tuzlama kamyonundan oluşan filosu ile gece gündüz demeden kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Bölgedeki mahallelerde tüm yollar gece boyu açık olurken, ekipler 24 saat esasıyla çalışmalarına devam ediyor.

Yollar hiç kapanmadı

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçenin yaklaşık 1200 rakımlı mahallerinde kar yağışının etkili olduğunu ifade ederek, "Bölgedeki vatandaşlarımızın ulaşımda sorun yaşamaması için ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu yerlerde yoğun mesai harcadı. Uzunpınar, Güzelpınar, Kurtluca ve Akdere bölgesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kar küreme çalışmasının yanında, gerekli olan yerlerde de tuzlama çalışmaları yapıldı. Bu mahallelerimizin yolları hiç kapanmadı. Fedakarca görev yapan mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Meteorolojik değerlendirmeler göz önüne alınarak bölgedeki çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

Pamukkale karla mücadele ediyor
Pamukkale karla mücadele ediyor
Pamukkale karla mücadele ediyor
Pamukkale karla mücadele ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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