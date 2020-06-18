Pamukkale ilçesindeki okullar LGS öncesi dezenfekte edildi Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesinde okullarda dezenfekte çalışması yapıldı.

Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, ilçede 48 okulda öğrencilerin güvenle sınava girmeleri için her türlü önlemin alındığı belirtildi.

Temizlik ekiplerinin sınavın yapılacağı 20 Haziran öncesi, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girmelerini sağlamak amacıyla okullarda hummalı bir dezenfekte çalışması yaptığı kaydedildi.

Kent genelinde 20 Haziran 2020 Cumartesi günü, 256 okulda 1360 derslikte, toplam 19 bin 254 öğrenci sınava gireceği bildirildi.

Kaynak: AA