DENİZLİ PAMUKKALE ESNAFI, YAZ DÖNEMİNDEN UMUTLU

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, kademeli normalleşme süreci öncesi işyerlerinde yoğun bir hazırlık çalışması içinede olan esnaflar sezona umutlu giriyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Pamukkale'de, kademeli normalleşme süreci öncesi işyerlerinde yoğun bir hazırlık çalışması içinede olan esnaflar sezona umutlu giriyor.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Pamukkale'de, uzun süredir işyerlerinde müşterilerini ağırlayamayan ve paket sevis hizmeti sağlayan esnaflar, yaz dönemi öncesinde hazırlıklara başladı. Travertenlerleriyle ünü dünyaya yayılan 'beyaz cennet'te faaliyet gösteren esnaflar, kademeli normalleşme sürecine girilmesi beklentisiyle işyerlerinde temizlik ve düzenleme çalışmalarına ağırlık verdi. Kapılarını aylar sonra açmaya hazırlanan işyerlerinin işletmecileri sezondan umutlu olduklarını dile getirdi.

"YAZ SEZONUNDAN UMUTLUYUZ"

Pamukkale'de restoran işletmecisi Veli Baydil, sezon öncesi işyerini hazırladıklarını belirtti. Kademeli normalleşme sürecinde müşterilerini ağırlamak istediklerini kaydeden Baydil, 'Gereken tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Yurtiçinden ve yurtdışından ziyaretçilerimizi Pamukkale'ye bekliyoruz. Burası doğa harikası bir yer. Herkesin görmesi gerekiyor. Turistlerin burada iyi zaman geçirmesi için hazırlanıyoruz. Bizler kademeli normalleşme sürecine girilmesini bekliyoruz. Daha sonraki sürecin hepimiz açısından daha iyi geçeceğine inanıyorum. Yaz sezonundan umutluyuz" dedi.

"DESTEKLER BİZE ÇOK İYİ GELDİ, AYAKTA TUTTU"

Esnaf Mehmet Kıvılcım ise koronavirüs nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini ifade ederek, 'Yaz sezonundan umudumuz büyük. İnsanlar evlerinden çıkamadıkları için biraz sıkıldı. Bu yaz sezonunun iyi değerlendireceklerini ve Pamukkale'yi ziyaret edeceklerini düşünüyoruz. Devletimizden koronavirüs süresince yardımlarımızı aldık. Destekler bize çok iyi geldi, ayakta tuttu. Sezonun açılmasıyla birlikte mutlu günler yaşamak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı