Pamukkale'deki travertenlerin benzerinin oluşturulduğu "Altınkale" yarın açılacak

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan "Altınkale"nin açılışı yarın yapılacak.

Sivas'ta kaplıcalar bölgesinde yer alan, Pamukkale'deki gibi basamak havuzlar şeklinde düzenlenen ve adını sudaki kükürdün oluşturduğu sarı tortulardan alan "Altınkale"nin açılışı yarın yapılacak.

Valiliğin himayesinde, Sivas Belediyesinin katkılarıyla İl Özel İdaresince yapılan ve kente önemli turizm değeri katması beklenen Altınkale Projesi ile Sıcak Çermik Meydanı ve Çadır Alanı'ndaki çalışmalar tamamlandı.

Şehir merkezine 24 kilometre uzakta bulunan Sıcak Çermik termal sahasındaki limonit ve hematit içerikli sulardan faydalanılarak, bölgede, Denizli'de bulunan Pamukkale'deki travertenlerin sarı renkli benzerinin oluşturulduğu projenin açılışı yarın saat 11.00'de gerçekleştirilecek.

Bölgede geleneksel çadır kültürünün yaşatılması hedefleniyor

Altınkale Projesi kapsamında, geleneksel çadır kültürünün yaşatılması amacıyla bölgede 80 çadırın kurulumuna olanak sağlayan alan oluşturuldu.

Çadırların bir kısmı Sivas Valiliğince kurulurken, isteyen vatandaşlar da alana kendi çadırını getirebilecek.

Proje çerçevesinde, alanda yöresel ürünlerin satılacağı 38 tezgah da yapıldı.

Sıcak Çermik Meydanı Projesi kapsamında ise alanda 22 kameriyenin yapımı tamamlandı, 22 bin 591 bitki toprakla buluşturuldu. Proje 8 bin 200 metrekare alanda uygulanırken, meydana amfi ve yaz akşamları düzenlenecek etkinlikler için sahne oluşturuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı