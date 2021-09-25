Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor

AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Güncel

"Beyaz cennet" Pamukkale'yi görmek için Denizli'ye gelen binlerce turist, Gözler Mahallesi'ndeki lavanta bahçelerini de ziyaret ediyor.

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - "Beyaz cennet" Pamukkale'yi görmek için Denizli'ye gelen binlerce Turist, Gözler Mahallesi'ndeki lavanta bahçelerini de ziyaret ediyor.

Girişimci Hüseyin Akkaya, 2 yıl önce arkadaşlarıyla ilk kez gezi amacıyla gittiği Isparta'da gördüğü lavanta bahçelerinin güzelliğinden etkilenerek kendi bahçesini kurmaya karar verdi.

Bunun için "kekik diyarı" olarak bilinen ve 41 kilometre mesafede bulunan Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde 24 dekarlık alana ekim yapan Akkaya, zamanla bahçeyi büyüttü.

Akkaya'nın mahallede susuz tarımı yaygınlaştırmak amacıyla da hayata geçirdiği lavanta bahçelerine yaz sezonunda ziyaretçi akını oldu.

Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistler, görsel şölen sunan Gözler Lavanta Bahçesi'ni gezmeyi de ihmal etmedi.

Hüseyin Akkaya, AA muhabirine, 26 Haziran'dan buyana lavanta bahçelerinin 30 bine yakın ziyaretçi çektiğini söyledi.

Bu yıl hasat edilen lavantadan sabun, şampuan ve reçel yapacaklarını anlatan Akkaya, "Isparta'ya lavanta bahçesine gittiğimde içime bir ukde düşmüştü. Pamukkale'ye milyonlarca turist geliyordu. Bunu değerlendirmek istedim. En azından buraya onlardan çekebilirsek diye. Hemen araştırmalara başladım ve 2019 yılında ilk fidanlarımızı toprakla buluşturduk. Şu anda köyde 3 ayrı girişimci benden görerek lavanta bahçesinde misafir ağırlıyor." dedi.

Akkaya, lavanta bahçelerinde ücret almadan yurt içi ve dışından ziyaretçileri ağırladıkları için mutlu olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Türkiye'nin her yerinden insanlar geliyor. Buraya ilk fidanı diktiğimde 'Gözler uzak, buraya kimse gelmez' dediler. Ama şu anda çok memnunuz. İnsanlar buraya akın ediyor. Geçen yılki hedefimiz 3 bin ziyaretçiydi ama 10 bin kişi geldi. Bu sene 3-4 katına çıktı misafir sayımız. Gelenler çok memnun kalıyor ve bir daha geliyor. Buranın yayla havası var. Gözler'deki lavanta bahçe sayısını arttırarak, Pamukkale'ye gelen turistlerin en azından yüzde 30'unu çekmeyi hedefliyoruz."

"Seneye daha erken geleceğim"

Ziyaretçilerden Emine Havva, "Açıkçası gelirken 'Acaba geldiğimize değecek mi' diye düşündüm. O kadar yol geldik ama gerçekten geldiğimize değdi. Keşke sezonunda gelseydim. Seneye daha erken geleceğim." ifadelerini kullandı.

İzzet İyi de manzarayı muhteşem bulduğunu kaydederek, "Boş bir tarlayı turizme kazandırmışlar. Bizi uzaklardan buraya çekmeyi başardıkları için teşekkür etmek istiyorum. Gözler köyünü tanımış oldum bu sayede. Denizli'nin sıcak havasından yaylaya çıkmış olduk." diye konuştu.

Ailesiyle gelen Emin Karapınar da "Hasadın yapılmasına denk geldik. Canlı olarak bu anlara tanık olduk. Örnek bir işletme kurmuşlar. Gezip görülebilecek, hafta sonu değerlendirilebilecek bir yer olmuş." değerlendirmesinde bulundu.

Nilgül Akcan, doğayla iç içe vakit geçirdikleri için kendilerini rüyada gibi hissetlerini aktardı.

Sibel Karabudak ise lavanta bahçelerini sık sık ziyaret edip hatıra fotoğrafı çektirmekten mutlu olduğunu ifade etti.

Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor

Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor

Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor

Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor

Rüya tabirleri sözlüğü ve rüyaların anlamları için tıklayın.

Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor
AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Meral Akşener Muharrem İnce Devlet Bahçeli Selahattin Demirtaş
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Kerem Kamışlı
Spor Mehmet Topal Lionel Messi Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Oğuzhan Koç Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Pamukkale'deki lavanta bahçeleri ilgi çekiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.09.2021 12:29:40. #1.12#