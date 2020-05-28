Pamukkale'deki gölet temizleniyor
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Pamukkale'deki gölet temizleniyor

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de bulunan gölette temizlik çalışması başlatıldı.

28.05.2020 22:40 | Son Güncelleme: 28.05.2020 22:45

UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de bulunan gölette temizlik çalışması başlatıldı.

Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "beyaz cennet" Pamukkale'nin hemen eteğinde yer alan ve "Kocaçukur" olarak da adlandırılan gölet temizleniyor.

Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan gerekli izinleri alan Belediye ilk olarak göletin suyunu boşalttı.

Göldeki ördek, kaz ve balıklar oluşturulan geçici havuzlara alındı, ardından bölgede peyzaj çalışmalarına başlandı. Bir hafta içinde gölün zemininde biriken çamurun temizlenmesi öngörülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, 20 bin metrekareden daha fazla alana sahip gölette, turizm sezonunun koronavirüs nedeniyle kapalı olması nedeniyle çalışma başlattıklarını belirtti.

Göletin en son 2009 yılında temizlendiğini vurgulayan Örki, şunları kaydetti:

"Yıllardır çalışma yapılmadığı için göletin zemininde çamur birikmiş. Bu ister istemez gerek sivrisinek gerekse diğer bakteriler konusunda rahatsızlıklar vermeye başladı. Aynı zamanda koku oluşmuş. Burada yapılacak çalışma ile göleti eski doğal haline getirmeyi amaçlıyoruz. Göletin zemininden 400 kamyona yakın çamur çıkaracağız. Bu çalışmaları yaparken gölette bulunan ördek, kazlar ve balıklar için geçici yaşam alanı oluşturduk. Ayrıca antik havuzda bulunan suyu, aynı sıcaklıkta travertenlerin eteğindeki havuzlara taşıyarak halkın antik havuzdaki suyla daha uygun bir şekilde buluşmasını sağlayacağız."

Pamukkale'deki gölet temizleniyor

Kaynak: AA

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