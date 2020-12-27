Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın
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Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın

27.12.2020 14:50 | Son Güncelleme: 27.12.2020 14:55
Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını yapılandırıyor.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını yapılandırıyor. Emlak, çevre temizlik, ilan-reklam, eğlence vergileri ile idari ve imar para cezaları, kira ödemelerini yapılandırma için son gün 31 Aralık 2020 olurken, vatandaşların başvuru için son günü beklememeleri belirtildi.

Pamukkale Belediyesi, çeşitli konularda belediyeye borcu olan vatandaşlara yapılandırma imkanı sağlıyor. 17 Kasım 2020 tarih ve 31307 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun" ile vatandaşların devlete ve meslek kuruluşlarına olan borçlarını yapılandırma imkanı sunuldu. Bu çerçevede Pamukkale Belediyesine borcu olan vatandaşlar kanun kapsamında olan Emlak, Çevre Temizlik, İlan- Reklam ve eğlence vergileri, idari para cezaları, imar para cezaları ve kira borçlarını yapılandırabiliyor.

Son gün 31 Aralık 2020 Perşembe gününü beklemeyin uyarısı

Yasa ile 31 Ağustos 2020 tarihi ve önceki dönemlere ait vergi borçlarını ve aynı tarihten önce kesilen cezalar yapılandırılıyor. Pamukkale Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, yapılandırmadan yararlanmak isteyen ilçe halkının son gün olan 31 Aralık 2020 Perşembe gününe kadar Pamukkale Belediyesine başvurmaları gerektiği hatırlatılarak, "Yapılandırmadan yararlanan vatandaşların vergilerine ait gecikme zammı, gecikme faizi ve vergi ziyai cezaları tamamen siliniyor. Mükelleflerimiz için 6, 9, 12 ve 18 taksit imkanı sunulurken, taksit ödemeleri iki ayda bir yapılacak şekilde planlanıyor. Vergi borcu bulunan mükelleflerimizin yapılandırmayla ilgili 31 Aralık 2020 tarihinden önce yoğunluk yaşanmaması için Mali Hizmetler Müdürlüğümüze başvurmalarını, tavsiye ediyoruz" denildi. - DENİZLİ

Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın
Pamukkale'de yapılandırma fırsatını kaçırmayın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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