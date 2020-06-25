Pamukkale'de yaklaşık 600 park için seferberlik başladı
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Pamukkale'de yaklaşık 600 park için seferberlik başladı

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki 600'e yakın parkta bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale'de yaklaşık 600 park için seferberlik başladı
25.06.2020 11:14 | Son Güncelleme: 25.06.2020 11:19

Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki 600'e yakın parkta bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Kentin en büyük parkı olan Akvadi Parkı'nda yapılan çalışmaların ardından park ışıl ışıl oldu.

Denizli'de havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşlar park ve bahçelerde daha fazla vakit geçirir hale geldi. Pamukkale Belediyesi sınırları içinde yaklaşık 600'e yakın park bakım ve onarım çalışmalarına başladı. Ekipler çim kesme, tırpan budama, kondisyon aletlerinin bakımları ve temizlik gibi işlemlerin yanı sıra aydınlatma sistemlerini de elden geçirerek parkları halkın kullanımına hazırlıyor. Kentin en büyük parkı olma özelliğini taşıyan ve yaklaşık 385 bin metrekarelik alana sahip olan Akvadi Parkı'nda Pamukkale Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bakım çalışmakları yaparken, parkın ışıklandırılmasını sağlayan sistemi yeniden ele aldı. Akvadi Parkı tüm lambaların yanmasıyla birlikte ışıl ışıl görüntü vermeye başladı. Böylece vatandaşlar parkta güvenle zaman geçirebilecek. Pamukkale Belediyesi ekipleri ilçe genelindeki diğer parklarda da benzer çalışmalara devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, vatandaşların daha ferah ortamlarda vakit geçirmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, "İlçe genelindeki tüm parklarımızın daha iyi bir görünüme kavuşması ve daha kullanışlı bir hale getirmek için adeta seferberlik ilan ettik. Parklarımızda hasarlı olan her şeyi yenileyerek yetersiz olan araç ve gereçlerini komple yeniledik. Yapılan bu onarımın kalıcı olması ve parklarımızın daha temiz ve hijyenik olması için bakımlarını aralıksız yapmaya devam ediyoruz. Tüm bunları yaparken ilçemizin en büyük ve en güzel parklardan biri olan Akvadi Parkımızın aydınlatma sistemini de baştan sona yeniledik. Yaz ayları olması hasebiyle vatandaşlarımız Akvadi Parkımızı yoğun olarak kullanıyorlar. Yaptığımız yeni aydınlatmalarla Akvadi Parkı ışıl ışıl oldu" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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