Pamukkale'de turizm yolu sıcak asfaltla yenilendi Pamukkale'ye ulaşımı sağlamak için 28 yıl önce açılan yol, kumlama ve sıcak asfalt kaplaması yapılarak yenilendi.

Pamukkale'ye ulaşımı sağlamak için 28 yıl önce açılan yol, kumlama ve sıcak asfalt kaplaması yapılarak yenilendi.

Pamukkale Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "beyaz cennet" Pamukkale'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin kullandığı Pamukkale Örenyeri Güney Kapısı yolunun yenilenmesi için belediye tarafından Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıldı.

1. Derece Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olan bölge için resmi izinleri alan belediye, turizm merkezine ulaşımı sağlamak için 1992 yılında açılan ve sit alanı olduğu için yapılan yamalarla düzeltilip kullanılan yolun yenilenmesi için alınan izinle bölgede çalışma başlattı.

Eski yol tamamen kazınırken, kumlama ve sıcak asfalt kaplaması yapılan yol yenilendi. 2 kilometre uzunluğunda 9 metre genişliğindeki yolda çalışmalar bir haftada tamamlandı.

-"Pamukkalemize yakıştı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede kronik hale gelen bir sorunu daha çözmenin huzurunu yaşadıklarını ifade etti.

Yılda 2.5 milyon turistin geçtiği yolun ilçeye yakışır hale getirildiğini belirten Örki, şunları kaydetti:

"Yıllardan beri burada sorun yaşanıyordu. Bu soruna kalıcı çözüm için kolları sıvadık. Bölge SİT alanında olduğundan birçok yerden izin alınarak çalışma başlatıldı. Bu konuda gerekli izinlerin alınmasını sağlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'a çok teşekkür ediyorum. Ekiplerimiz hemen çalışmalara başlayarak kısa sürede yolu yeni haline getirip hizmete sundu. Hedefimiz Pamukkale'ye yakışır hizmetler yapmak. Yenilenen turizm yolumuz hayırlı uğurlu olsun."

Kaynak: AA