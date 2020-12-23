Pamukkale'de tekstil atıklarının geliri, ihtiyaç sahipleri için kullanılacak
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Pamukkale'de tekstil atıklarının geliri, ihtiyaç sahipleri için kullanılacak

23.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 23.12.2020 17:28
Pamukkale'de tekstil atıklarının geliri, ihtiyaç sahipleri için kullanılacak

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde giysi ve tekstil atıklarının toplanmasından elde edilecek geliri, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz şekilde ihtiyaçlarını karşılayabildiği Sosyal Market'e ek kaynak olarak aktaracak.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde giysi ve tekstil atıklarının toplanmasından elde edilecek geliri, ihtiyaç sahiplerinin ücretsiz şekilde ihtiyaçlarını karşılayabildiği Sosyal Market'e ek kaynak olarak aktaracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ile özel bir geri dönüşüm firması sahibi Mubarak Ali Hussein Nasser Al-Sharifi arasında, ilçe sınırları içerisine giysi ve tekstil atıklarının toplanması için 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Örki, ilçe genelinde ilk etapta 200 kumbara konulmasının planlandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Firmayla yapmış olduğumuz sözleşme çerçevesinde aldığımız nakdi geliri, Sosyal Market'e ek gelir olarak aktaracağız. Bu ekstra gelir sayesinde daha fazla vatandaşımıza yardım edebilir hale geleceğiz. Hem çevreyi koruyan hem vatandaşımıza fayda sağlayan güzel bir işe imza attığımızı düşünüyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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