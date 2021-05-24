Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor
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Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor

İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat - Haberler | Yerel

Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlar için her konuda çalışmalarına devam ediyor.

Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde yaşayan vatandaşlar için her konuda çalışmalarına devam ediyor. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü 6 ay sürecek sivrisinekle mücadele çalışmalarında yeni dönemi başladı.

Pamukkale Belediyesi, vatandaşların yaz aylarını sivrisinek sorunu yaşamadan geçirmesi için yoğun çaba harcıyor. Kış aylarında sivrisineklerin yaşamlarını sürdürdüğü rögarlar çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen ürünle sıcak sisleme yöntemiyle ilaçlanırken, bu sayede sivrisineklerin çoğalmasının önüne geçiliyor. İlçe genelinde sayıları 40 bini bulan rögar kapaklarının içi 1 Kasım-1 Nisan tarihleri arasında düzenli olarak ilaçlandı. Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü, Mayıs ayı başından Kasım ayına kadar sürecek olan sivrisinek mücadeleye devam ediyor. Bunun için 11 ekip kurulurken, ilçenin 61 mahallesinde düzenli olarak gece ilaçlaması yapılacak. Ayrıca 15 ekiple rutin olarak, karasinek uçkun, karasinek larva, sivrisinek larva, sazlık ve yeşil alanlarda ilaçlamalar devam ediyor. Tüm ilçede bu konuda adete seferberlik ilan eden ekipler, vatandaşların yaz aylarını sorunsuz geçirmesini sağlamak için aralıksız çalışıyor.

"Uçkun mücadelemiz 61 mahallemizde düzenli olarak gerçekleşiyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçede yaşayan tüm vatandaşların sağlığı ve mutluluğu için çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Biz tüm imkanlarımızı halkımız için seferber ediyoruz. Yaz aylarında en çok şikayet olan konu sivrisinek oluyor. Ekiplerimiz kış döneminde sisleme yöntemiyle daha sivrisinekler üremeden mücadeleye başlıyor. Bunun yanında Mayıs ayından Kasım ayına kadar da uçkun mücadelemiz 61 mahallemizde düzenli olarak gerçekleşiyor. Gece ilaçlaması olarak gerçekleşen bu mücadele ile de vatandaşlarımızın sivrisinek sorunu yaşamasının önüne geçmek istiyoruz. Kıymetli vatandaşlarımızdan ricamız sivrisineklerin yumurtalarını bıraktığı ve üreme kaynağı olan su birikintilerinin oluşmasına engel olmaları. Sevgi, emek ve güvenle Pamukkale için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor
Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor
Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor
Pamukkale'de sivrisinekle mücadele devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eren Elyesa Polat

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