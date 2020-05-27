Pamukkale'de sessiz bayram
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Pamukkale'de sessiz bayram

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Denizli'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda boş kaldı.

Pamukkale'de sessiz bayram
27.05.2020 08:32 | Son Güncelleme: 27.05.2020 08:35

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, Türkiye'nin en önemli turizm alanlarından Denizli'deki Pamukkale, Ramazan Bayramı'nda boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet'te, koronavirüs nedeniyle ziyaretçi ağırlanamadı.

Beyaz travertenleriyle dünyanın dört bir yanından ziyaretçi alan, geçen yıl 2 milyon 580 bin 245 kişinin ziyaret etmesiyle turist sayısında rekor kırılan Pamukkale'de, bu yıl Ramazan Bayramı'nda ıssız görüntü oluştu. Koronavirüs önlemleri kapsamında 19 Mart'ta ziyaretçi girişine kapatılan Pamukkale'de, bayramı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından sessizlik hakim oldu. Çok sayıda otel, restoran ve iş yerinin kepenklerinin kapatıldığı Pamukkale'de, cadde ve sokaklar da boş kaldı. Bayram dönemlerinde yüzde 100'lük doluluk oranlarına ulaşılan 'beyaz cennet', bu bayram ise sessiz kaldı.

"BU YIL ISSIZ CENNETE DÖNÜŞTÜ"

Pamukkale'de restoran işletmeciliği yapan Ali Aslan, bu yıl Ramazan Bayramı'nı buruk geçirdiklerini belirtti. Pamukkale'nin geçen yıl aynı dönemde, turizmde altın dönemini yaşadığını belirten Aslan, "Buradaki otellerde bayram dönemlerinde hep yüzde 100 doluluk oranları oluyordu. Dünyanın her yerinden turistler buraya akın ediyordu. Bu yıl ilk kez hiç misafirimiz yok. Koronavirüs nedeniyle burası 'ıssız cennet'e dönüştü. Haziran ayından itibaren ziyarete açılmasını ve güzel günlerin gelmesini bekliyoruz. İnşallah Kurban Bayramı'nda Pamukkale'yi dolu görürüz" dedi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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