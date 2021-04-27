Pamukkale'de pazarların günü yeniden düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pamukkale'de pazarların günü yeniden düzenlendi

Pamukkale'de pazarların günü yeniden düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan tam kapanma kararından sonra Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki pazarların günlerinde düzenleme yaptı.

Korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan tam kapanma kararından sonra Pamukkale Belediyesi, ilçe genelindeki pazarların günlerinde düzenleme yaptı. 28-29 Nisan tarihlerinde 24 mahallede pazar kurulacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve 29 Nisan 2021 Perşembe gününden itibaren uygulanacak olan tam kapanma kararından sonra Pamukkale Belediyesi ilçede kurulacak olan pazarlarda düzenleme yaptı. Buna göre 28 Nisan 2021 Çarşamba günü Kuşpınar, Kervansaray, Dokuzkavaklar, Kınıklı, Pamukkale ve Develi pazarları kurulurken başka gün kurulan Anafartalar, Kayıhan, Fatih, Zeytinköy, Güzelköy, Pınarkent (Açık) ve Gözler pazarları günleri farklı olmasına rağmen yine 28 Nisan 2021 Çarşamba günü kurulacak. 29 Nisan 2021 Perşembe günü açılması gereken Pelitlibağ, Karşıyaka, Cumhuriyet, Pınarkent (Kapalı), Akhan, Irlıganlı, Karahayıt ve Gökpınar pazarlarının yanı sıra günleri farklı olan Bağbaşı, Kuruçay, Deliktaş, Çamlık ve Dokuzkavaklar (Cumartesi Pazarı) pazarları da açılacak. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Korona onları tamamen ele geçirdi! Yakılmak için sıra bekleyen cansız bedenler dünyayı dehşete düşürdü
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
Tam kapanma öncesi kuaförlerde randevular tavan yaptı
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak
17 günlük tam kapanma döneminde uçuşlar seyahat izin belgesi ile yapılacak

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Özcan Deniz Şeyma Subaşı Hakan Sabancı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Aykut Kocaman Fırat Aydınus Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Cumhurbaşkanı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pamukkale'de pazarların günü yeniden düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 15:42:42. #1.14#

title