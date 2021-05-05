Pamukkale'de pazarlar Cumartesi günleri açılıyor
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Pamukkale'de pazarlar Cumartesi günleri açılıyor

Pamukkale'de pazarlar Cumartesi günleri açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İçinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinde yeni bir uygulamaya geçildi.

İçinde bulunduğumuz tam kapanma sürecinde yeni bir uygulamaya geçildi. Daha önce kapanan pazar yerleri belli şartlarda haftada bir gün açılacak. Buna göre tüm ülkede olduğu gibi Pamukkale'de de 8 Mayıs ve 15 Mayıs Cumartesi günleri pazar yerleri açılacak.

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde korona virüsle mücadele ederken, tam kapanma süreci 29 Nisan tarihinde başlamıştı. 17 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek olan bu süreçte Denizli İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, pazar yerleri ile ilgili yeni bir karar aldı. Buna göre 8 Mayıs 2021 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri pazarlar kurulabilecek. Bu çerçevede Pamukkale ilçesinde yer alan 43 Pazar yerinin tamamında saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında pazarlar kurulabilecek. Ancak pazarlarda sadece yaş sebze-meyve ile fide satışı yapılacak, temizlik ürünleri, giyim, züccaciye, oyuncak, süs eşyası, çanta gibi ürünlerin satışına izin verilmeyecek. Vatandaşlar en yakın pazar yerlerine yürüyerek gidebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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