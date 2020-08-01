Pamukkale'de 'mavi-beyaz' değişim UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de, turistler tarafından gezilen otel ve restoranların bulunduğu sokaklarda 'sağlıklaştırma' projesine başlandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz cennet Pamukkale'de, turistler tarafından gezilen otel ve restoranların bulunduğu sokaklarda 'sağlıklaştırma' projesine başlandı. Proje kapsamında yollar çiçeklendirilirken, tüm binaların ön cepheleri mavi ve beyaza boyanıyor.

Pamukkale travertenlerinin altında bulunan Pamukkale Mahallesi'ndeki otel ve restoran gibi işletmelerin bulunduğu cadde ve sokaklarda, Pamukkale Belediyesi tarafından sağlıklaştırma projesi başlatıldı. Turistlerin yoğun olarak gezip, alışveriş yaptığı Atatürk Caddesi'nde başlayan çalışmalarda daha önce çukur olan yoldaki parke taşları desenlilerle değiştirildi, caddeye bakan tüm binaların ön cepheleri ekipler tarafından ücretsiz mavi ve beyaz renge boyandı. Boş alanlara çiçekler dikildi. Yaklaşık 250 metrelik olan Atatürk Caddesi'nin çehresi yapılan çalışmaların ardından tamamen değişti. Bu değişime caddedeki esnaf da ayak uydurmaya başladı. Otel ve restoran sahibi esnaf, iş yerlerindeki tabelalar ve iç dizaynlarını yenileme çalışmasına uygun şekilde değiştirmeye başladı.

'ÇEHRESİ TAMAMEN DEĞİŞTİ'Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, sağlıklaştırma çalışmasının ilçedeki diğer sokaklarda da devam edeceğini belirterek, "Buradan güzel sokaklarıyla nam yapan turizm bölgelerine hodri meydan diyeceğiz. Pamukkale travertenlerinin yanındaki bu caddede o kimlik oturmamış idi. Biz de burada çalışma başlattık. Turistlerin gezip dolaştığı bu caddeyi baştan yarattık. 250 metrelik alanda çalışmayı bitirdik. Caddeyi desenli parke taşı döşedik ve binaların dış cephelerini mavi ve beyaz renge boyadık. Caddenin çehresini tamamen değiştirdik. Esnaf da bu değişimden oldukça memnun oldu. Onlar da iş yerlerinin tabelalarını ve iç dizaynlarını çalışmaya uygun şekilde değiştirmeye başladı. Turizm konusunda Pamukkale'mizi farklı özelliğiyle dünyaya pazarlayacağız" dedi.' ÇEKTİRENLER BİLE OLUYOR'Mavi ve beyaza boyanan caddede restoran işleten Mehmet Kıvılcım, "Pamukkale'nin farklı bir konsept ile ortaya çıkması bizi çok memnun etti. Daha önce caddede çukurlar vardı, parke taşları değişince çok güzel oldu. Farklı renkteki binalarda sadece mavi ve beyaza boyanınca büyük bir değişim yaşandı. Şimdi caddede hatıra fotoğrafları çektirenler bile oluyor. Korelilerin downkafe diye bir turizm siteleri var. Onlar bile bu değişimin fotoğrafını orada paylaşmışlar. Bu bizim için çok güzel oldu" diye konuştu.Restoran işletmecisi Samim Tahra ise, "Yapılan değişimin ardından dünya harikası Pamukkale'de dünya harikası cadde olduk. Başkan Avni Örki, daha önce ziyaretimize gelmişti, düşüncelerimizi söylemiştik. Hemen harekete geçti ve böyle bir güzel cadde ortaya çıktı. Caddemizin eski haliyle şimdiki arasında uçurumlar var. Caddemiz Pamukkale'ye yakışır hale geldi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA