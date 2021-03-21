Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor
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Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor

21.03.2021 14:17 | Son Güncelleme: 21.03.2021 14:22

- Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor Pamukkale Belediyesi mahallelerde kilit parke döşeme çalışmalarına devam ediyor Pamukkale Belediyesi, kilit parke taşı döşeme atağında bir mahalleyi daha tozdan ve çamurdan kurtardı.

- Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor

Pamukkale Belediyesi mahallelerde kilit parke döşeme çalışmalarına devam ediyor

DENİZLİ - Pamukkale Belediyesi, kilit parke taşı döşeme atağında bir mahalleyi daha tozdan ve çamurdan kurtardı. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz. 23 mahallemizde başlattığımız kilit parke taşı döşeme atağında Yukarışamlı Mahallemizi de güzelleştirdik" dedi.

Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan ve 23 mahalleyi kapsayan beton kilit parke taşı döşeme çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bugüne kadar Akdere, Güzelköy, Kale, Akhan, Güzelpınar, Eldenizli, Uzunpınar, Pınarkent, Belenardıç, Küçükdere, Akçapınar, Karakurt, Haytabey, Eymir, Kurtluca, Kavakbaşı ve son olarak da Yukarışamlı mahallelerinde binlerce metrekarelik alanda çalışma yapıldı. Yukarışamlı Mahallesi'nde de yaklaşık 8 bin 500 metrekare alana beton kilit parke taşı döşendi.

"Kışları çizmeyle sokağa çıkıyorduk"

Yukarışamlı Mahalle Muhtarı Hüseyin Efe, yıllardır kilit parke sorunu yaşadıklarını belirterek, "Uzun zamandır mahallemizde sokak aralarımızda özellikle çamurun suyun içerisindeydik. Bilhassa kışın çizmeyle sokağa çıkıyorduk. Bu sorunumuzu Başkanımız Sayın Avni Örki'ye ilettiğimizde derhal ilgilendi. Ekibiyle geldi, sorunu yerinde tespit etti. Şu anda mahallemizin her yerine kilit parke taşı döşendi" dedi.

"Sözlerimizi yerine getiriyoruz"

Pamukkale'nin 61 mahallesinde yaşayan tüm vatandaşların neye ihtiyaçları olduğunu tespit ederek planlama yaptıklarını ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. 23 mahallemizde başlattığımız kilit parke taşı döşeme atağında Yukarışamlı Mahallemizi de tozdan, çamurdan kurtardık. Yukarışamlı Mahalle Buluşması'nda halkımız bizden bu talepte bulundu. Biz derhal yerine getirdik. Kilit parke taşı döşeyeceğiz dedik. Onu da bitirdik. Mahallemizin tamamına kilit parke döşemesini tamamladık. Yukarışamlı'ya Köy Konağı yapacağız dedik. Toplam 500 metrekarelik alanda 120 metrekare kapalı alana sahip, tek katlı olarak planlanan Yukarışamlı Mahalle Konağı'mızın inşaatında sona yaklaştık. Çalışmalarımız hayırlı olsun" şeklinde konuştu.

Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor
Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor
Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor
Pamukkale'de mahalleler birer birer çamurdan kurtuluyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EREN ELYESA POLAT

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