DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
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DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdüDENİZLİ'de UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü

DENİZLİ'de UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan beyaz travertenleriyle ünlü 'Beyaz Cennet' Pamukkale'de etkili olan kar yağışı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Turistler ise, yağan kara rağmen içinde tarihi eserlerin bulunduğu su sıcaklığı 36 derece olan antik havuzda yüzmenin tadını çıkardı.

Beyaz travertenleriyle ünlü Pamukkale'de bugün kar yağışı etkili oldu. 10 yıl sonra şiddetli yağan kar, beyaz traverterlerin üzerini örttü. Turistler de kar yağışı altında bol bol fotoğraf çekti. Hava sıcaklığının 2 derece olduğu Pamukkale'de bazı turistler ise, içinde tarihi eserler bulunan su sıcaklığının 36 derece olduğu antik havuzda yüzde.

Pamukkale'yi ziyarete gelen Ömer Yiğit, "Pamukkale'nin beyaz güzelliğine kar yağışı ayrı bir renk kattı. Belki de on yıldır bu şekilde kar yağmadı. Biz de bu güzelliğin tadını çıkarmak için geldik" dedi.

Pamukkale'de restoran işleten Mehmet Kıvılcım da "Pamukkale'ye lapa lapa kar yağıyor. Çok heyecanlandık. Kar yağıyordu ancak bugüne kadar hiç bu kadar yoğun yağmamıştı. Burası dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Pamukkale'nin güzelliği ile kar yağışı karıştı. Çok güzel oldu" dedi.

Antik Havuz Müdürü Erkan Tunaboylu ise, kar yağışının antik havuzda görülmesi gereken bir ortam yarattığını ifade ederek, "Antik havuz 7'nci yüzyılda depremle oluşan bir yer. Havuzun suyu yaz kış 36 derece. Bugün de havuza gelen turistler yıllar sonra lapa lapa yağan karın keyfini havuzun içinde çıkartıyorlar. Bu havuz dünyada eşi benzeri olmayan bir yer. Buraya gelen turistler havuzu görünce aşık oluyorlar. Özellikle bugün kar yağışı altında görülmeye değer bir ortam oluştu" dedi.

Rehber Sait Taş, "Kar yağışı, bizim için sürpriz oldu. Başka bir yere gidecektik ancak kar yağışını duyunca rotamızı değiştirip, Pamukkale'ye geldik. Pamukkale'ye kar yağışı altında gezmek herkese nasip olmaz. Yıllardır rehberlik yapıyorum, Pamukkale'yi ilk kez kar yakarken geziyorum. Bunu yaşadığım için mutluyum" dedi.

DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü
DENİZLİ Pamukkale'de kar yağdı, turistler sıcak su havuzunda yüzdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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