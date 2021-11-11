Pamukkale'de bulunan yapışık ikiz kaplumbağalar kış uykusuna hazırlanıyor

PAMUKKALE, DENİZLİ (AA) - Pamukkale ören yeri içinde travertenlere yakın bölgede bulunan siyam ikizi kaplumbağaların kış uykusu döneminde hayata tutunması için Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) laboratuvarda özel bir bölme oluşturuldu.

Bir Turist tarafından dün travertenlerin yakınında görülen vücutları yapışık ikiz kaplumbağalar, PAÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü laboratuvarında koruma altına alındı.

Biyoloji Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Serdar Düşen ve Prof. Dr. Eyüp Başkale tarafından incelenen kaplumbağaların toplam 13,6 gram ağırlığında ve 1,2 ile 1,3 santimetre kabuk boylarına sahip oldukları saptandı.

Üzerlerine yapışan parazitlerin temizlendiği siyam ikizi kaplumbağaların hayata tutunması için laboratuvarda kış uykusu ortamı hazırlandı.

Prof. Dr. Serdar Düşen, AA muhabirine siyam ikizi kaplumbağalarla Denizli'de ilk kez karşılaştıklarını söyledi.

Bu tarz örneklerin literatürde olduğunu belirten Düşen, şu bilgileri verdi:

"İkizlerin birbirinden ayrılamama durumu, yapışarak gelişmesi dünyada görülen doğal bir durum. Eğer bulunmasaydı doğada yaşaması pek mümkün olmayacaktı. Kaplumbağaların yaklaşık 3-4 aylık olduğunu tahmin ediyoruz. Bunların mevsimsel olarak kış uykusuna yatma periyotları var. Kışı başarıyla atlatabilirlerse yaza daha da gelişmelerini umuyoruz. Kış uykusunu laboratuvarda geçirmeleri için gerekli ekolojik hazırlıklarımızı yapıyoruz. Her gün bakımlarını yapacağız. Kaplumbağaların yaşaması için elimizden geleni yapacağız."

Prof. Dr. Eyüp Başkale ise kaplumbağaların "Mahmuzlu Akdeniz kaplumbağası" olarak da bilinen "Testudo greaca" türünde olduğunu ifade ederek, "Bizim için çok değerli bir tür. Burada boyunu, kilosunu takip edeceğiz. Anatomik olarak baktığımızda kaplumbağanın 2 başı var. Yapışık vücutta 2 ayak ve 4 kolun olduğunu görüyoruz. İki kalbi ve tek sindirim sisteminin olduğunu tahmin ediyoruz. Siyam ikizlerinin başları ayrı ama aşağı doğru vücutların birleştiğini görüyoruz." diye konuştu.

Dün bir turistin gördüğü siyam ikizi kaplumbağa, Doğa Koruma ve Milli Parklar Denizli Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmiş, Pamukkale Üniversitesi Biyoloji Bölümüne gönderilmişti.