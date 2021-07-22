Pamukkale'de bayram yoğunluğu yaşanıyor

Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'ye Kurban Bayramı'nda gelen yerli ve yabancı misafirler, yoğunluk oluşturuyor.

Denizli'deki "beyaz cennet" Pamukkale'ye Kurban Bayramı'nda gelen yerli ve yabancı misafirler, yoğunluk oluşturuyor.

Travertenleri, şifalı termal suyu ve çevresindeki antik kentlerle her mevsim ziyaretçi ağırlayan Pamukkale'de, bayramın 3'üncü gününde de hareketliliğin devam ettiği görüldü.

Salgın önlemleri kapsamında ziyaretçilerin kabul edildiği bölgedeki giriş kapılarında zaman zaman uzun kuyruklar oluştu.

Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezleriyle Anadolu'nun birçok kentini bağlayan yol kesişiminde bulunması nedeniyle bayram tatilini yoğun geçiren Pamukkale'yi ziyaret edenler travertenlerde yürüyüp buradaki turkuaz renkli sularda serinlemenin tadını çıkartıyor.

Fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmeyen turistler yaz kış sıcaklığı 36 derece değişmeyen antik havuza da girmeden bölgeden ayrılmıyor.

"Manzaranın büyüleyici bir güzelliği var"

Trabzon'dan eşiyle Pamukkale'yi ziyaret için gelen Gülhanım Uzun, AA muhabirine, ilk defa geldiği Pamukkale'yi muhteşem bulduğunu anlatarak, "Şu an görüntü muhteşem. Biraz daha yukarılardaki güzellikleri görmek için sabırsızlanıyorum. Manzaranın büyüleyici bir güzelliği var." dedi.

Ahmet Uzun ise eşi gibi kendisinin de bölgeyi gezeceği için çok heyecanlı olduğunu belirterek, "İlk görünüm olarak fevkalade bir yermiş. Doğanın içinde böyle bir tabiat olayını olması yani göze çok hoş geliyor. Memnun kaldık." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek