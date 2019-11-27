Pamukkale'de balon turunda evlilik teklifi

27.11.2019 16:02 | Son Güncelleme: 27.11.2019 16:02

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde turizmi amaçlı yapılan balon turuna kız arkadaşını davet eden Tahsin Bozkurt, beyaz cennet üzerindeki turda evlilik teklifi yaptı.

Makine mühendisi olan 28 yaşındaki Tahsin Bozkurt, yaklaşık 1 yıldır arkadaşlık yaptığı İngilizce öğretmeni 27 yaşındaki Özlem Aydın'ı Pamukkale'de balon turuna davet etti.

Kocaçukur mevkisinde yerli ve yabancı turistlerle birlikte sıcak hava balonuna binen Bozkurt ve Aydın, beyaz cennet Pamukkale semalarında travertenlerin manzarasını izleyip fotoğraf çektirdi.

Gökyüzünde bir süre kız arkadaşı Aydın ile sohbet eden ve ona şiirler okuyan Bozkurt, Pamukkale üzerinde bulunan balonun sepetinde kız arkadaşına "Benimle evlenir misin?" diyerek evlilik teklifinde bulundu.

Sürpriz karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Aydın, erkek arkadaşının evlilik teklifine "evet" cevabını verirken, Bozkurt, kız arkadaşının parmağına yüzük taktı.

Bozkurt ve Aydın, mutlulukla birbirlerine sarılırken balondakiler de ikiliyi tebrik etti.

Bozkurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok mükemmel bir duygu olduğunu belirterek, "Biraz da heyecanlıyız yükseklik korkusundan dolayı. Değişik bir sürpriz yapmak istedim, klasik olmasın diye, farklı bir şey deneyeyim dedim. Bence güzel oldu. O da bunu beklemiyordu."

Aydın da erkek arkadaşına teşekkür ederek çok heyecanlı olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA