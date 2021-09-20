Pamukkale'de 338 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Pamukkale'de 338 şişe sahte içki ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Güncel
Pamukkale'de 338 şişe sahte içki ele geçirildi

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma operasyonunda, sahte olduğu belirlenen çeşitli türlerde toplam 338 şişe içki ile bandrol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, jandarma operasyonunda, sahte olduğu belirlenen çeşitli türlerde toplam 338 şişe içki ile bandrol ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün, Pamukkale ilçesinde bir kişinin evinde sahte içki ürettiği bilgisine ulaştı. Söz konusu eve operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, sahte 40 şişe 100'lük rakı, 17 şişe 100'lük votka, 87 şişe 70'lik votka, 164 şişe 35'lik votka, 5 şişe 70'lik viski, 25 şişe 35'lik viski ile 78 adet sahte bandrol ele geçirildi. Sahte içkilere el kondu, 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.


Demirören Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Son Dakika Haberleri
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