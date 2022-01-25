Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı beyaz cennet Pamukkale'ye gelen yabancı turistler, yoğun kar yağışı altında termal havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan ve kar kalınlığının 30 santimetreye kadar ulaştığı beyaz cennet Pamukkale'ye gelen yabancı turistler, yoğun kar yağışı altında termal havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Denizli'de dün akşam saatlerinden bu yana etkili olan yoğun kar yağışı, UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan travertenleriyle ünlü Pamukkale'yi de beyaz örtüyle kapladı. Beyaz cenneti ziyaret eden yabancı turistler, eksi 6 dereye kadar düşen hava sıcaklığı ve kar yağışına rağmen milattan önce 2. yüzyıldan kalan Hierapolis kentindeki antik Kleopatra Havuzuna girmeyi ihmal etmedi. Soğuk ve yağışa aldırmayan turistler, 36 derece su sıcaklığına sahip olan ve içinde tarihi eseri barındıran antik havuzda yüzmenin keyfini çıkardı.

Soğuk havada tarihi sütunlar arasında bir tarafta sıcak suyun diğer tarafta ise lapa lapa yağan karın keyfini çıkartan turistler, bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

(Eren Elyesa Polat/ İHA)

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

Pamukkale'de 30 santimetre karda yüzme keyfi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

UNESCO Dünya Mirası, Pamukkale, Denizli, kar, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title