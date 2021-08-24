Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşanacak
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Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşanacak

Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi'nin organizatörlüğünde, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek.

Pamukkale Belediyesi'nin organizatörlüğünde, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası düzenlenecek.

Spora ve sporcuya verdiği önemle dikkatleri üzerine çeken Pamukkale Belediyesi, ilimizde ilk defa 15 Temmuz 2021'de düzenlenen Ayak Tenisi Turnuvası'nın ikinci ayağına da desteğini sürdürüyor. Pamukkale Belediyesi'nin organizatörlüğünde, 29-30 Ağustos 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan, 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası'na son başvuru tarihinin 28 Ağustos 2021 olduğu belirtildi. Pamukkale Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden alınan başvurularda, müsabakalara katılacak her sporcunun 18 yaş ve üzeri olması gerektiği ve her takımın 3 as ve 1 yedek olmak üzere 4 sporcudan oluşabileceği açıklandı. Pamukkale Belediyesi'nin organizatörlüğünde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası sonunda dereceye giren takımlar, Ayak Tenisi Türkiye Kupası'nda Denizli'yi temsil etme hakkına kavuşacak.

"Gençlerimizin sporla ilgilenmesi önemli"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, gençlerin spora yönlendirilmesine her zaman destek vereceklerini ifade ederek, "Ayak Tenisi ülkemizde resmi olarak yeni başlayan spor branşlarımızdan biri. Mart 2021'de Türkiye Ayak Tenisi Federasyonu'nun kurulmasının ardından Denizli İl Temsilciliğimizle görüşmelerimiz oldu. Gençlerimizin bu eğlenceli spor dalına ilgisinin artması amacıyla, Pamukkale Belediyesi olarak 15 Temmuz Şehitlerini Anma Ayak Tenisi Turnuvası'nda verdiğimiz desteğin devamı niteliğinde 30 Ağustos Zafer Kupası Ayak Tenisi Turnuvası'nda da desteğimizi sürdürüyoruz. Ayrıca, iki gün sürecek turnuva sonunda, dereceye giren takımlarımız Türkiye Kupası'nda ilimizi temsil etme hakkına sahip olacaklar. Gençlerimizin sporla ilgilenmesi önemli. Amacımız, gençlerimizin olumsuz alışkanlardan kaçınarak sporun herhangi bir dalıyla ilgilenerek, sosyal yaşantılarına güzellikler katması. Turnuvaya katılacak takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum" diye konuştu. - DENİZLİ

Pamukkale'de 30 Ağustos coşkusu turnuvayla yaşanacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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