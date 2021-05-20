Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için "Gençler Yarışarak Eğleniyor" adıyla düzenlediği etkinliğin finalleri büyük bir coşkuyla yapıldı.

Pamukkale Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için "Gençler Yarışarak Eğleniyor" adıyla düzenlediği etkinliğin finalleri büyük bir coşkuyla yapıldı. 5 dalda dereceye giren sporculara çeşitli hediyeler verildi.

Pamukkale Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak "Gençler Yarışarak Eğleniyor" sloganıyla 7 farklı noktada çeşitli etkinlikler düzenledi. Futbol ve basketbol dallarında şut yarışmasının yanı sıra barfiks, ip atlama ve dart branşlarında ilk 10'a kalan gençler Pamukkale Belediyesi YSE yerleşkesindeki finallere katılma hakkı elde etti. Burada yapılan yarışmalar sonunda dereceye giren isimler belirlendi. Bu arada Denizlili motosikletçiler 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili olarak düzenledikleri konvoyun startını Pamukkale Belediyesi'nin etkinlik alanında verdi. Bayraklarıyla süsledikleri motosikletleri ile görsel şov yapan motosikletliler etkinliğe renk kattılar.

"Tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki etkinlik alanı girişinde meşaleli kortejle karşılandı. Ellerinde Türk bayraklarıyla Başkanı karşılayan katılımcılara Başkan Örki teşekkür etti. Ödül töreninde konuşma yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ebedi lider Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919 yılında yaktığı bağımsızlık meşalesinin Türk gençliği tarafından geleceğe taşındığını ifade ederek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk 'beni en iyi gençler anlar' diyerek 19 Mayıs'ı gençlere armağan etti. ve yine 19 Mayıs'ı doğum günü olarak ilan etti. Atamızın doğum gününü kutluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin payidar kalmasının yegane sahibi siz gençlersiniz. Biz de Pamukkale Belediyesi olarak pandemi koşullarına uygun olarak 19 Mayıs etkinlikleri düzenledik. Katılan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki 19 Mayıs bayramımızı statlarda kutlayabiliriz. Bu vesile ile başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu aziz vatan için canlarını feda eden şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor tüm gençlerimizin bayramını kutluyorum" dedi.

Pamukkale Belediyesi tırı bayram coşkusu yaşattı

Öte yandan Pamukkale Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın coşkusunu ilçenin her mahallesinde yaşattı. Türk bayrakları ve balonlarla süslenen tır ilçenin tüm mahallelerinde tur atarak Pamukkale'de bayram coşkusunu yaşattı. Marş ve şarkıların söylendiği tır, 61 mahallenin tamamında gün boyu tur atarak gençlerin bayramlarını renklendirdi. Pamukkaleli vatandaşlar ise evlerinin balkonlarından ve işyerlerinden bu coşkuya ortak oldu. - DENİZLİ

Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
THY, tarihi forma ile milyonlarca kişinin adını gerçek bir uçağa yazacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Abdullah Gül Meral Akşener Muharrem İnce Mustafa Şentop
Magazin Alişan Pınar Altuğ Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Hakan Arslan Josef De Souza Rachid Ghezzal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Pamukkale'de 19 Mayıs büyük coşkuyla kutlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 11:08:34. #1.16#

title