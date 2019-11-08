08.11.2019 19:09 | Son Güncelleme: 08.11.2019 19:10

Pamukkale'de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi tüm büstler temizleniyor

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki: "Atatürk büstleri ekiplerimiz tarafından bakımdan geçiriliyor"

DENİZLİ - Denizli'nin Pamukkale ilçesinde okul bahçelerinde ve meydanlarında bulunan Atatürk büstleri Pamukkale Belediyesi tarafından tek tek temizleniyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, büst ve heykellerinin her zaman örnek bir şekilde olması gerektiği için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün büstlerine Pamukkale Belediyesi özel önem vererek, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin personellerinden özel bir ekip oluşturuldu. Ekipler ilçe genelinde bulunan tüm okullarda ve meydanlarda bulunan Atatürk heykeli ve büstleri tek tek temizlerken, çevre düzenlemeleri de yapılıyor. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü öncesi tüm büstler elden geçirildi.

"Atatürk büstleri ekiplerimiz tarafından bakımdan geçiriliyor"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ilçe genelinde çeşitli yerlerde bulunan büstlerinin bakımlarının Pamukkale Belediyesi ekipleri tarafından yapıldığını ifade ederek, "İlçe genelinde yüzlerce okulun önünde ve bazı mahallerin meydanlarında bulunan Atatürk büstleri ekiplerimiz tarafından bakımdan geçiriliyor. Temizliklerinin yanı sıra çeşitli bakımları yapılması gerekenler içinde çalışmalar gerçekleşiyor. Biz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e her zaman gereken saygı ve sevgimizi gösteriyoruz. Bu uygulamamızı belirli periyotta yapmayı planlıyoruz" dedi.

Kaynak: İHA