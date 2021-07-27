Pamukkale Belediyesporlu rekortmen halterciye milli davet
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Pamukkale Belediyesporlu rekortmen halterciye milli davet

Pamukkale Belediyesporlu rekortmen halterciye milli davet
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyespor'un rekortmen haltercisi Mehmet Avcıl, U 23 Halter Milli Takımı'na davet edildi.

Pamukkale Belediyespor'un rekortmen haltercisi Mehmet Avcıl, U 23 Halter Milli Takımı'na davet edildi. Başarılı sporcu Gaziantep'deki kampta Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak.

Pamukkale Belediyespor'un aktif olduğu branşlardan halterde güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bu ay içinde Afyonkarahisar'da yapılan Türkiye Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Pamukkale Belediyesporlu Mehmet Avcıl U 23 kategorisinde 96 kilogramda yarıştı. Başarılı sporcu koparmada 146 kilogram, silkmede de 181 kilogram kaldırarak toplamda 327 kilogramla kategorisinde Türkiye rekorunun sahibi olup Türkiye Şampiyonu olmuştu. Gençler ve U 23 Avrupa Halter Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden başarılı sporcuya milli takımdan davet geldi. Finlandiya'da 24 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası'na hazırlanacak olan milli takım kadrosunda Mehmet Avcıl'da yer alıyor. Toplam 13 sporcunun davet edildiği Gençler ve U 23 Halter Milli Takımı çalışmalarını 1-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde gerçekleştirecek.

"Başarılar diliyorum"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, spor konusunda önemli başarılar elde edilmesinden dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, "Halter bu branşlardan biri. Sporcularımızdan Mehmet Avcıl bu ay içinde Afyonkarahisar'daki Türkiye Şampiyonası'nda toplam 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. Başarılı sporcumuz Eylül ayında Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele edecek. Kendisine başarılar diliyorum. Biz Pamukkale adını sporla da duyurmak istiyoruz. Birçok branşta aktif olarak sporcularımız mücadele veriyor. Amacımız gençleri sporla geleceğe hazırlamak" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesporlu rekortmen halterciye milli davet

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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