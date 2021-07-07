Pamukkale Belediyesporlu kick boksçular, Avrupa Şampiyonası'na katılacak
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Pamukkale Belediyesporlu kick boksçular, Avrupa Şampiyonası'na katılacak

Pamukkale Belediyesporlu kick boksçular, Avrupa Şampiyonası'na katılacak
Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Spor

Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Pamukkale Belediyesporlu sporcular, kasım ayında Karadağ'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda birinci olan Pamukkale Belediyesporlu sporcular, kasım ayında Karadağ'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, nisan ayında Antalya'da gerçekleştirilen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası'nda Pamukkale Belediyesporlu sporculardan Ahmet Burak Canbeldek'in altın madalya kazandığı, Emre Özeren ve Nazife Güçlü'nün ise kategorilerinde üçüncü olduğu hatırlatıldı.

Türkiye Kick Boks Federasyonu tarafından 1-7 Temmuz'da Şırnak'ta düzenlenen Türkiye Ferdi Kick Boks Şampiyonası'nda kulübün sporcularından Ahmet Burak Canbeldek'in gençler kick light 79 kiloda, Emre Özeren'in de low kick 67 kiloda birinci olduğu kaydedildi.

Ahmet Burak Canbeldek ve Emre Özeren'in elde ettikleri bu başarılarla kasım ayında Karadağ'da yapılacak Avrupa Kick Boks Şampiyonası'na katılma hakkı kazandığının belirtildiği açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediyespor Kick Boks Antrenörü Zekai Doruk, "Yoğun çalışmalar sonunda sporcularımız, hedeflenen Avrupa Şampiyonası vizesini almayı başardı. Bu, hem kulübümüz hem de Denizli adına bir ilk. Bunu başardığımız için çok mutluyuz. Şimdiki hedefimiz kasım ayındaki Avrupa Şampiyonası'na en iyi şekilde hazırlanarak başarımızı taçlandırmak olacak. Bize her türlü desteği veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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