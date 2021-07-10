Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl Türkiye rekoru kırdı
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Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl Türkiye rekoru kırdı

Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl Türkiye rekoru kırdı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün halter branşında Türkiye rekoru sevinci yaşanıyor.

Pamukkale Belediye Spor Kulübü'nün halter branşında Türkiye rekoru sevinci yaşanıyor. Afyonkarahisar'da yapılan U 23 Türkiye Halter Şampiyonası'nda 96 kilogramda yarışan Mehmet Avcıl, toplamda 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekoru kırdı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Gençler ve U 23 Türkiye Halter Şampiyonası 6-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yoğun katılımla gerçekleşti. Veysel Eroğlu Spor Salonu'ndaki müsabakalarda Pamukkale Belediyespor'u U 23 kategorisinde 96 kilogramda Mehmet Avcıl, gençler 67 kilogramda ise Fatih Çetin temsil etti. Mavi-beyazlı kulübün sporcularından Mehmet Avcıl, koparmada 146 kilogram, silkmede de 181 kilogram kaldırarak toplamda 327 kilogramla kategorisinde Türkiye rekorunun sahibi olup Türkiye Şampiyonu oldu. Bu büyük başarıyla Mehmet Avcıl Pamukkale Belediyespor'un adını rekorla Türkiye'ye duyurmayı başardı. Avcıl, bu derecesi ile 24 Eylül 2021'de Finlandiya'da yapılacak olan Avrupa Halter Şampiyonası'nda mücadele etme hakkını elde etti.

"Pamukkale sporun da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale'nin adının spordaki başarılarla duyulmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek; "Pamukkale adını hem turizm hem de tarımda Türkiye'ye ve dünyaya duyuruyor. Son zamanlarda sporda da başarılar elde etmeye başladık. Hem takım sporlarında hem de bireysel dallarda güzel haberler ardı ardına geliyor. Son olarak halter branşımızda sporcumuz Mehmet Avcıl önceki rekorları 1'er kilogram artırarak toplamda 327 kilogram kaldırarak Türkiye rekorunun sahibi oldu. Bu derece ile sporcumuz Finlandiya'daki Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkın elde etti. Kendisini bu büyük başarı için kutluyorum. Pamukkale'mizin ve kulübümüzün adını Avrupa'da duyuracak. Pamukkale sporun da merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl Türkiye rekoru kırdı
Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl Türkiye rekoru kırdı
Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl Türkiye rekoru kırdı
Pamukkale Belediyesporlu halterci Mehmet Avcıl Türkiye rekoru kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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