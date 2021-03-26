Pamukkale Belediyesporlu Fadi, Tunus'tan altın madalyayla döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Pamukkale Belediyesporlu Fadi, Tunus'tan altın madalyayla döndü

Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT - Haberler | Spor
Pamukkale Belediyesporlu Fadi, Tunus'tan altın madalyayla döndü

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyespor'da forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, 18-22 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmaları'nda disk atma kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton
Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyespor'da forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, 18-22 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmaları'nda disk atma kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, basketbolun yanı sıra çeşitli atletizm branşlarında da mücadele ediyor. Tunus'ta 18-22 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'te boy gösteren Fadi, Filistin Milli Takımı adına gülle, cirit ve disk atma kategorilerinde yarıştı. Fadi, disk atma kategorisinde 30.29 metrelik derecesiyle kategorisindeki 15 sporcuyu geride bırakarak altın madalya kazandı. Başarılı sporcu gülle ve cirit atmada da elde ettiği derecelerle beşinci oldu.

Fadi, geçen ay Filistin Paralimpik Komitesi tarafından 3 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları'na davet edilmişti. Altın madalya kazandığı için gururlu olduğunu belirten Fadi Gameel Shaban El Deep, "Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyerken, aynı zamanda cirit, gülle ve disk atma sporlarıyla da uğraşıyorum. Filistin Milli Takımı'nda yer alıyorum. Ülkemin milli takımıyla Tunus'ta düzenlenen şampiyonada disk atma kategorisinde altın madalya almaya hak kazandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra 2021 Tokyo Olimpiyatları için çok çalışacağım. İnşallah olimpiyatlarda da birinci olup altın madalya kazanacağım. Bana her konuda destek veren Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok çok teşekkür ederim" dedi.BAŞKAN ÖRKİ'DEN TEBRİKPamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Filistinli sporcularının başarılarıyla gururlandıklarını ifade ederek, "Sporcumuz Fadi, ülkesinin milli takımıyla birlikte gittiği şampiyonada altın madalya alma başarısını gösterdi. Kendisini bu başarısından dolayı kutluyorum. Bu yaz Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlarda da mücadele edecek olan sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Pamukkale Belediyesporlu Fadi, Tunus'tan altın madalyayla döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Erkan Kandemir Mustafa Şentop Süleyman Soylu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Müge Anlı Guy Ritchie Şeyma Subaşı Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ali Koç Cenk Tosun Fatih Terim Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kar Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pamukkale Belediyesporlu Fadi, Tunus'tan altın madalyayla döndü - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:59:42. #1.15#
title