Pamukkale Belediyesporlu Fadi, Tunus'tan altın madalyayla döndü

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyespor'da forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, 18-22 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmaları'nda disk atma kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyespor'da forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, 18-22 Mart tarihleri arasında Tunus'ta düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix Yarışmaları'nda disk atma kategorisinde birinci olarak altın madalya kazandı.

Pamukkale Belediyespor Kulübü'nün tekerlekli sandalye basketbol takımında forma giyen Filistinli Fadi Gameel Shaban El Deeb, basketbolun yanı sıra çeşitli atletizm branşlarında da mücadele ediyor. Tunus'ta 18-22 Mart tarihleri arasında düzenlenen 2021 Dünya Para Atletizm Grand Prix'te boy gösteren Fadi, Filistin Milli Takımı adına gülle, cirit ve disk atma kategorilerinde yarıştı. Fadi, disk atma kategorisinde 30.29 metrelik derecesiyle kategorisindeki 15 sporcuyu geride bırakarak altın madalya kazandı. Başarılı sporcu gülle ve cirit atmada da elde ettiği derecelerle beşinci oldu.

Fadi, geçen ay Filistin Paralimpik Komitesi tarafından 3 Temmuz-8 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek Tokyo 2021 Yaz Olimpiyatları'na davet edilmişti. Altın madalya kazandığı için gururlu olduğunu belirten Fadi Gameel Shaban El Deep, "Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı'nda forma giyerken, aynı zamanda cirit, gülle ve disk atma sporlarıyla da uğraşıyorum. Filistin Milli Takımı'nda yer alıyorum. Ülkemin milli takımıyla Tunus'ta düzenlenen şampiyonada disk atma kategorisinde altın madalya almaya hak kazandım. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Bundan sonra 2021 Tokyo Olimpiyatları için çok çalışacağım. İnşallah olimpiyatlarda da birinci olup altın madalya kazanacağım. Bana her konuda destek veren Belediye Başkanımız Avni Örki'ye çok çok teşekkür ederim" dedi.BAŞKAN ÖRKİ'DEN TEBRİKPamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, Filistinli sporcularının başarılarıyla gururlandıklarını ifade ederek, "Sporcumuz Fadi, ülkesinin milli takımıyla birlikte gittiği şampiyonada altın madalya alma başarısını gösterdi. Kendisini bu başarısından dolayı kutluyorum. Bu yaz Tokyo'da yapılacak olan olimpiyatlarda da mücadele edecek olan sporcumuza başarılar diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT