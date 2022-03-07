Pamukkale Belediyespor'un haltercisinden bir madalya daha

PAMUKKALE, DENİZLİ (İHA) - Pamukkale Belediyespor'un halter branşında yer alan Ali Osman Çınlar, bir derece daha elde ederek, Yıldızlar Kulüpler Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye ikinciliğince gümüş madalyanın sahibi oldu.

Pamukkale Belediyesporlu sporcular Türkiye Şampiyonaları'nda başarı sonuçlar almaya devam ediyor. Türkiye Halter Federasyonu'nun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Yıldızlar Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası 45 ilden 625 kadın ve erkek sporcunun katılımı ile Kırıkkale'de gerçekleşti. Şampiyonada Pamukkale Belediyespor'dan Halil Gedüslü, Mirza Kılınç, Fatih Çetin, Recep Yiğit ve Ali Osman Çınlar podyuma çıktı. Geçen yıl Bursa'da yapılan U15 ve Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nda toplam 170 kilogram kaldırarak Türkiye Şampiyonu olan Ali Osman Çınlar, bu şampiyondan da madalya ile döndü. Başarılı sporcu 17 rakibiyle mücadele ettiği 102 kilogram sıkletinde koparmada 100, silkmede de 120 kilogram ile toplamda 220 kilogram kaldırdı. Ali Osman Çınlar bu derecesiyle Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

Pamukkale Belediyesporlu halterciler 2022 yılı Haziran ayında yapılacak olan U15 Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'nın hazırlıklarına devam ediyor. - DENİZLİ