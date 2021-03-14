Pamukkale Belediyespor'da milli sevinç
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Pamukkale Belediyespor'da milli sevinç

14.03.2021 15:09 | Son Güncelleme: 14.03.2021 15:15
Pamukkale Belediyespor'da milli sevinç

Denizli'de Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında yer alan iki sporcuya Ay-Yıldızlı davet geldi.

Denizli'de Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol takımında yer alan iki sporcuya Ay-Yıldızlı davet geldi. Pamukkale'den Meryem Tan ve Ceyda Akyüz, Tekerlekli Sandalye Basketbol A Kadınlar Milli Takımı'na davet edildi. Başarılı sporcular 15-23 Mart'ta Yalova'da yapılacak olan kampta yer alacak.

Milli takımdan davet almanın sevincini yaşayan Meryem Tan, "A Milli Takım'da hem Pamukkale Belediyespor'u hem de Denizli'yi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Bize her konuda destek veren başta Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanımız ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki ile yöneticilerimiz ve teknik ekibimize çok teşekkür ediyoruzö dedi.

Ceyda Akyüz ise, "Milli takımdan davet almak bizleri çok mutlu etti" diye konuştu.SPORLA DA ANILACAK

Pamukkale Belediye Spor Kulübü Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tekerlekli sandalye basketbol takımında yer alan iki kadın sporcunun milli takıma davet edilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek, "2 sporcumuz A milli takımdan davet aldı. Bu haber bizleri gururlandırdı. Meryem Tan ve Ceyda Akyüz'ü kutluyorum. Bu iki sporcumuzun daha büyük başarılara imza atacağına inanıyorum. Kendilerine başlarılar diliyorum. Bizim amacımız turizm, tarım gibi konularla birlikte adı anılan ilçemizin sporla da adını duyurmak. Bu konuda önemli projeleri hayata geçirmek için yoğun mesai harcıyoruz" dedi.


Pamukkale Belediyespor'da milli sevinç
Pamukkale Belediyespor'da milli sevinç

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

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