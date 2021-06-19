Pamukkale Belediyespor 2. Lig'de
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Pamukkale Belediyespor 2. Lig'de

Pamukkale Belediyespor 2. Lig'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig'de mücadele eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunu mutlu tamamladı.

Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig'de mücadele eden Pamukkale Belediyespor Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 2020-2021 sezonunu mutlu tamamladı. Mavi-beyazlı takım Bursa ve Yalova'da oynanan ligde çıktığı 10 maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu.

Pamukkale Belediyespor, Tekerlekli Sandalye Basketbol 3.Lig'de sezonu şampiyon olarak bitirdi. 2020-2021 sezonu Bursa ve Yalova'da yapılan maçlarla tamamlandı. 16 takım 3 grupta mücadele ederken, Pamukkale Belediyespor oynadığı 5 maçı da kazanarak adını Play-off'a kalan 6 takım arasına yazdırdı. Mavi-beyazlı takım 3 ekibin 2. Lig'e yükseleceği Play-off'taki ilk maçında Erzurum Engelliler Spor Kulübü'nü 69-35 yenerken, ikinci maçta Mardin Kızıltepe Birliği'ni 65-51 mağlup ederek yenilmezliğini sürdürdü. Pamukkale Belediyespor, üçüncü maçında Yeşil Gönen'i 73-37 ve dördüncü karşılaşmasında da Zile Genç Engelliler'i 51-36 mağlup ederek 2. Lig'e çıkmayı garantiledi. Play-off birinciliği için son maçta Samsun Çarşamba ESK takımıyla mücadele eden mavi-beyazlı takım rakibini 68-57 yenerek namağlup, Play-off şampiyonluğuna ulaştı. Maç sonunda Pamukkale Belediyesporlu sporcular ve teknik ekip şampiyonlukla ilgili duygularını dile getirdiler.

Pamukkale Belediye Başkan Yardımcısı ve Pamukkale Belediyespor Başkan Yardımcısı Ayhan Soyfidan, "Takımımızı verdiği mücadele ve elde ettiği şampiyonluk için kutluyorum. Bu şampiyonluğumuz hayırlı olsun" diye konuştu. Takımın Antrenörü Erol Kayhan, "Biz bu şampiyonluğa çok inandık. İlk maçtan son maça kadar aynı azimle mücadele ettik. Kulübümüzün onursal başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye ve kulüp yöneticilerimize bize verdikleri sonsuz destek için teşekkür ederiz. Biz verdiğimiz sözü tutup takımızı 2. Lig'e taşıdık. Emek veren herkesin emeğine sağlık" dedi.

Ödül töreni düzenlendi

Zorlu mücadeleler sonunda Pamukkale Belediyespor takımı oynadığı tüm maçları kazanarak 2. Lig biletini cebine koydu. Mavi-beyazlı takım ile birlikte Samsun temsilcisi Çarşamba Engelliler Spor Kulübü ve Zile Engelliler Spor Kulübü 2. Lig'e çıkan takımlar oldu. Yalova 90. Yıl Spor Salonu'nda Tekerlekli Sandalye Basketbol 3. Lig Plaf-offları'nın ödül töreni yapıldı. Pamukkale Belediyespor'un şampiyonluk kupası federasyon yetkilileri tarafından verildi. Mavi-beyazlı sporcular ve yöneticiler büyük sevinç yaşadı.

"Hayırlı uğurlu olsun"

Pamukkale Belediyespor Onursal Başkanı ve Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, tekerlekli sandalye basketbol takımının büyük bir başarıyı elde ettiğini ifade ederek, "Engellilerimize verdiğimiz önemin en büyük göstergesi bu takımımız. Büyük özveriyle mücadele eden sporcularımız bu sezonu şampiyonlukla tamamlama konusunda çok inançlıydı. Çalışmalarını ve planlarını hep bunun üzerine yaptılar. Yalova'da yapılan 10 maçın tamamını kazanan sporcularımız adımızı 2. Lig'e yazdırdı. Başta sporcularımız olmak üzere, teknik heyet ve yöneticilerimizi kutluyorum. 2. Lig hem ilçemize hem de Denizli'mize hayırlı uğurlu olsun. Pamukkale Belediyespor ilçedeki gençlerimizin sporla buluşup büyük başarılara ulaşacağı bin nokta haline gelecek. Biz her zaman sporuz ve sporcuların yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyespor 2. Lig'de
Pamukkale Belediyespor 2. Lig'de
Pamukkale Belediyespor 2. Lig'de
Pamukkale Belediyespor 2. Lig'de

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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