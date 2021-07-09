Pamukkale Belediyesinin esnaflara destek ödemeleri devam ediyor
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Pamukkale Belediyesinin esnaflara destek ödemeleri devam ediyor

Pamukkale Belediyesinin esnaflara destek ödemeleri devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pamukkale Belediyesinin esnaflara nefes aldıran 1400 TL nakdi destek ödemeleri devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin esnaflara nefes aldıran 1400 TL nakdi destek ödemeleri devam ediyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "1400 TL Nakdi destek ödemeleri esnaflarımızın hesaplarına yatırılıyor" dedi.

Pamukkale Belediyesi, pandeminin en çok etkilediği kesim olan esnafların yanında olmaya devam ediyor. Bu dönemde pandemiden dolayı faaliyetleri durdurulan ya da işleri bozulan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde 1400 TL nakdi yardım desteği sağlanıyor. Esnaflar, belirlenen sektörlerde faaliyet gösterdiğine dair vergi levhası ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile birlikte www.pamukkale.bel.tr internet adresinden başvurularını yapabiliyor. Gerekli incelemelerden sonra evraklarında eksik bulunmayan esnafların hesaplarına 1400 TL nakdi destek bedeli yatırılıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, pandemiden dolayı herkes gibi esnafların da sıkıntı yaşadığını ifade ederek; "Biz bu dönemde hem vatandaşlarımızın hem de esnaflarımızın yanında olduk. Meclisimizden aldığımız kararla Pamukkaleli esnaflarımıza 1400 TL nakdi yardım yapmaya devam ediyoruz. Yapılan başvurular inceleniyor ve hak kazanan esnaflarımıza ödemeleri yapılıyor. Belirlenen sektörde olup faaliyetleri durdurulan esnaflarımız www.pamukkale.bel.tr adresinden başvurularını yapabilirler. Biz her zaman olduğu gibi esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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