Pamukkale Belediyesinin destekleri hesaplara yatırılıyor
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Pamukkale Belediyesinin destekleri hesaplara yatırılıyor

Pamukkale Belediyesinin destekleri hesaplara yatırılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Pamukkale Belediyesinin korona virüs pandemisinde işleri bozulan esnaflara verdiği bin 400 TL nakdi desteğin ilk etap ödemeleri yapılıyor.

Pamukkale Belediyesinin korona virüs pandemisinde işleri bozulan esnaflara verdiği bin 400 TL nakdi desteğin ilk etap ödemeleri yapılıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, her zaman olduğu gibi vatandaşların ve esnafların yanında olduklarını söyledi.

Pamukkale Belediyesi, ilçe sınırları içinde faaliyetlerine devam eden ve korona virüs nedeniyle işleri bozulan ya da olumsuz etkilenen esnaflara bin 400 TL nakdi yardım yapma kararı almıştı. Karara göre Pamukkale ilçesinde yer alan ve korona virüs nedeniyle faaliyetleri durdurulan ve işleri bozulan kahvehane, kafe, çay ocağı gibi yerler ile okul kantinleri, internet kafeler, lunaparklar, hamam, halı saha, spor salonu, bilardo ve oyun salonları, berber, kuaför, güzellik salonu, lokanta, restoran, düğün salonu, fotoğrafçı, müzisyen ve benzeri işyeri ve işletmelere tek seferde bin 400 TL nakdi yardım desteği sağlanacak.

Esnaflar, belirlenen sektörlerde faaliyet gösterdiğine dair vergi levhası ve işyeri açma ve çalışma ruhsatları ile birlikte Pamukkale Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden başvurularını yaptı. Gerekli incelemelerden sonra evraklarında eksik bulunmayan ve bin 400 TL nakdi desteği almaya hak kazanan esnafların hesaplarına ödemeler yapılmaya başlandı.

"Her zaman olduğu gibi vatandaşlarımızın ve esnaflarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Birçok sektörde faaliyet gösteren ve korona virüs nedeniyle kayba uğrayan esnaflarımıza bin 400 TL nakdi yardım yapma kararı aldık. Başvuruların devam ettiği bu destek uygulamamızda incelemeleri tamamlanan esnaflarımızın ödemelerini yapmaya başladık. Belirlenen sektörlerdeki esnaflarımız gerekli evraklarla birlikte başvurularını kolayca yapabilirler. Bu destek uygulamamız hayırlı uğurlu olsun" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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