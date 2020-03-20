Pamukkale Belediyesinden, özel araçlara dezenfeksiyon hizmeti Pamukkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.

Pamukkale Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların araçlarına ücretsiz dezenfeksiyon hizmeti veriyor.

Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt'ta çok sayıda araç ilaçlanarak steril hale getirildi.

İlaçlamanın bu noktalarda hafta sonunda devam edeceği, yarın ve pazar günü Zeytinköy, pazar-pazartesi günleri de Fatih mahallelerinde vatandaşların araçlarını 09.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecekleri belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Kovid-19 ile mücadele konusunda ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurguladı.

Kaynak: AA