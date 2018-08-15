Pamukkale Belediyesinden ABD Ürünlerine Boykot

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, belediye sosyal tesislerinde ABD menşeli ürünlerin satışını durdurduklarını bildirdi.

Gürlesin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde ABD'nin Türkiye ekonomisini zayıflatma girişimi sonrasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ürünlerine boykot uygulama çağrısının sonuna kadar destekçisi olduklarını belirtti.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hükümetin sağlam ve iradeli duruşu ve halkın desteğiyle bertaraf edildiğini vurgulayan Gürlesin, şunları kaydetti:

"Son günlerde, Türkiye'mize yönelik açık bir ekonomik saldırı var. ABD'nin ekonomik yaptırımlar üzerinden, ülkemizi zayıflatma çabaları yine boşa çıkacaktır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği gibi, maruz kaldığımız ekonomik saldırının arkasında başka niyetler vardır. Bu ülkeyi kimse yıpratıp boyunduruk altına alamaz."

Gülersin, ülkeyi kötü göstermek isteyenlere karşı belediye olarak, Cumhurbaşkanının çağrısına destek verdiklerini belirterek, "Belediye sosyal tesislerimizde ABD menşeli tüm ürünlerin satışını durduruyoruz. Amacımız, ülkemizde yerli malı tüketimin artırılmasını sağlamaktır. Ülkemiz üzerine oynanan oyunların bozulması noktasında, elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.