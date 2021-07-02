Pamukkale Belediyesi yaz spor kurslarına kayıtlar başladı
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Pamukkale Belediyesi yaz spor kurslarına kayıtlar başladı

Pamukkale Belediyesi yaz spor kurslarına kayıtlar başladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Pamukkale Belediyesi, gençlerin yaz aylarını spor yaparak geçirmesi amacıyla Yaz Spor Kursları açıyor.

Pamukkale Belediyesi, gençlerin yaz aylarını spor yaparak geçirmesi amacıyla Yaz Spor Kursları açıyor.

16 branşta 5-18 yaş arası gençlerin katılabileceği kurslara başvurular başladı. Gençler başvurularını www.pamukkale.bel.tr adresinden yapabilirken, son başvuru tarihi 8 Temmuz 2021 olarak belirlendi.

Pamukkale Belediyesi, sporun ve sporcuların yanında olmaya devam ediyor. İlçe genelinde gençlerin yaz aylarını sporla dolu geçirmeleri amacıyla Gençlik ve Spor Pamukkale İlçe Müdürlüğü'nün katkılarıyla "Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okulları" açılıyor.

16 branşta yüzlerce sporcunun katılacağı spor okullarında başvurular başladı. 5-18 yaş arası Pamukkaleli gençler ilgi duydukları branşlara www.pamukkale.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek. Pamukkale Belediyesi engelli gençleri de unutmazken, engel durumlarına göre talep edilen branşlarda özel kursların açılmasını sağlayacak. "Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okulları"nda futbol, basketbol, voleybol, hentbol, badminton, tenis, boks, masa tenisi, jimnastik, okçuluk, taekwondo, güreş, karate, atletizm, judo ve halter branşlarında çalışmalar gerçekleşecek. Atatürk Stadyumu Spor Salonu'nda yapılacak olan basketbol çalışmalarına 8-18 yaş arası gençler katılabilirken, aynı yerde yapılacak olan badminton çalışmalarına ise 6-18 yaş arası Pamukkaleliler katılabilecek. Kınıklı Spor Kompleksi'nde yapılacak voleybol çalışmalarına 8-18 yaş, masa tenisi çalışmalarına 6-18 yaş, atletizm kursuna 9-18 yaş, okçuluk kursuna da 10-18 yaş arasındaki gençler katılabilecek. Hasan Güngör Spor Salonu'ndaki jimnastik çalışmaları için 5-18 yaş, basketbol ve voleybol için 8-18 yaş, masa tenisi için 6-18 yaş, halter ve judo için 9-18 yaş, hentbol için 10-18, karate için 7-18 yaş aralığındaki gençler kayıt yaptırabilecek. Denizli Gençlik Merkezi Spor Salonu'ndaki çalışmalara katılmak için masa tenisi ve taekwondo da 6-18 yaş, güreş için 7-18 yaş ve judo için ise 9-18 yaş arası gençler kursiyer olabiliyor.

5-18 yaş arası gençlerin katılacağı tenis çalışmalarına Kınıklı Mavi Tenis Kortu ev sahipliğinde gerçekleşirken, 9-18 yaş arası gençlerin katılacağı boks branşı çalışmaları ise Atatürk Stadı Selma Yağcı Boks Salonu'nda yapılacak. 9-18 yaş grubu gençlerin futbol branşı çalışmaları ise Karşıyaka Saraçoğlu Stadı'nda gerçekleşecek. "Pamukkale Belediyesi Yaz Spor Okulları"na başvurular 8 Temmuz 2021 tarihine kadar yapılırken, çalışmalar 12 Temmuz 2021 tarihinde başlayacak ve yaz boyunca devam edecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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