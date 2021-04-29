Pamukkale Belediyesi tam kapanmada vatandaşların yanında

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı döneminde de vatandaşların yanında olacak.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı döneminde de vatandaşların yanında olacak. Çağrı merkezi 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanlar ile karantinada olan vatandaşların taleplerini yerine getirecek.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00 da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi tüm tedbirlerini aldı. Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü ile kimsesi olmayan ve karantinada bulunan vatandaşlardan gelecek olan talepleri 444 92 20 ve 0258 296 96 96 nolu Çağrı Merkezi aracılığıyla değerlendirilecek. Bu hatlardan gelecek olan talepler Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getirilecek. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de 24 saat esasıyla vatandaşların şikayetlerini değerlendirecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan tam kapanma kararı döneminde de halkın yanında olacaklarını ifade ederek, "Geçen yılın Mart ayından bu yana ülke olarak korona virüsle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede yeni bir aşama olan tam kapanma sürecine girdik. Bu süreçte rutin belediyecilik hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Bunun yanında 65 yaş üstü olup kimsesi olmayan vatandaşlarımız ile karantina nedeniyle sokağa çıkamayan hemşehrilerimiz bizlere 444 92 20 ve 0258 296 96 96 nolu telefonlardan Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekler. İç İşleri Bakanlığımızın konuyla ilgili belirlediği kurallar çerçevesinde belediyemizdeki birimler yüzde 50 kapasite ile görevinin başında olacak. Kıymetli vatandaşlarımızdan tam kapanma süresince evlerinde kalmalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz. Bu sürecin ardından sağlıklı günlere ulaşacağımıza olan inancımız tam" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı