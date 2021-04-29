Pamukkale Belediyesi tam kapanmada vatandaşların yanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Pamukkale Belediyesi tam kapanmada vatandaşların yanında

Pamukkale Belediyesi tam kapanmada vatandaşların yanında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı döneminde de vatandaşların yanında olacak.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs salgını ile mücadele kapsamında alınan tam kapanma kararı döneminde de vatandaşların yanında olacak. Çağrı merkezi 65 yaş üstü ve kimsesi olmayanlar ile karantinada olan vatandaşların taleplerini yerine getirecek.

Pamukkale Belediyesi, korona virüs ile mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00 da başlayacak ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi öncesi tüm tedbirlerini aldı. Pamukkale Belediyesi, 65 yaş üstü ile kimsesi olmayan ve karantinada bulunan vatandaşlardan gelecek olan talepleri 444 92 20 ve 0258 296 96 96 nolu Çağrı Merkezi aracılığıyla değerlendirilecek. Bu hatlardan gelecek olan talepler Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından yerine getirilecek. Pamukkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de 24 saat esasıyla vatandaşların şikayetlerini değerlendirecek.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, korona virüs tedbirleri çerçevesinde alınan tam kapanma kararı döneminde de halkın yanında olacaklarını ifade ederek, "Geçen yılın Mart ayından bu yana ülke olarak korona virüsle mücadele ediyoruz. Bu mücadelede yeni bir aşama olan tam kapanma sürecine girdik. Bu süreçte rutin belediyecilik hizmetlerimiz aralıksız sürecek. Bunun yanında 65 yaş üstü olup kimsesi olmayan vatandaşlarımız ile karantina nedeniyle sokağa çıkamayan hemşehrilerimiz bizlere 444 92 20 ve 0258 296 96 96 nolu telefonlardan Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecekler. İç İşleri Bakanlığımızın konuyla ilgili belirlediği kurallar çerçevesinde belediyemizdeki birimler yüzde 50 kapasite ile görevinin başında olacak. Kıymetli vatandaşlarımızdan tam kapanma süresince evlerinde kalmalarını, maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmelerini rica ediyoruz. Bu sürecin ardından sağlıklı günlere ulaşacağımıza olan inancımız tam" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma öncesi denizin keyfini çıkardılar
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
Tam kapanma kararı sonrası binlerin akın ettiği Bodrum'da belediye başkanı isyan etti: Büyük bir kaos yaşanıyor
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
İstanbul'daki eczaneler tam kapanma sürecinde 09.00-18.00 arası çalışacak
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Hadise Müge Anlı Ebru Gündeş Meral Kaplan
Spor Diego Mesut Özil Ünal Karaman Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Pamukkale Belediyesi tam kapanmada vatandaşların yanında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 16:12:28. #1.14#

title