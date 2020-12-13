Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı
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Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

13.12.2020 14:07 | Son Güncelleme: 13.12.2020 14:07
Pamukkale Belediyesi, sokak hayvanlarını unutmadı

Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokakta yaşayan can dostlarına su ve mama desteği sağladı.

Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokakta yaşayan can dostlarına su ve mama desteği sağladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçe genelinde bazı noktalara ahşap atıklardan kedi evleri yerleştiren Pamukkale Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda sokakta yaşayan kedi ve köpeklere su ve mama verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, sokakta yaşayan can dostları unutmadıklarını belirterek, onlar için Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanan ahşap ve plastik atıkların Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince mama ve su kabı haline dönüştürüldüğünü ifade etti.

Mama ve su kaplarını ilçedeki parklara, okul bahçelerine ve kamu binalarının bahçelerine yerleştirdiklerini dile getiren Örki, "Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde en sadık dostlarımız olan sokak hayvanlarını da unutmadık. Onlara su ve mama desteği sağladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

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