Pamukkale Belediyesi risk grubundaki vatandaşlar için pazara çıktı Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarında hazır kıta bekledi.

Denizli Pamukkale Belediyesi ekipleri 65 yaş üstü vatandaşların meyve ve sebze ihtiyaçlarını karşılamak için semt pazarlarında hazır kıta bekledi. Alışverişe gelen risk grubunda bulunan vatandaşlara evden çıkmamaları, ihbar hatları üzerinden kendilerine yardımcı olunacağı uyarıları yapıldı.

Türkiye'de artan korona virüs vakalarının ardından en yüksek risk grubu olarak görülen 65 yaş üstü vatandaşlar için İçişleri Bakanlığının yayınladığı genelge kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı. Kimi vatandaşlar ise kurallara uymayarak dışarı çıktı. Pamukkale Belediyesi ekipleri ihbar hatları üzerinden yaşlı vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Yasaklara uymayarak semt pazarlarının yolunu tutan yaşlı vatandaşları giriş noktalarında zabıta ve belediye ekipleri karşıladı. Risk grubunda bulunan vatandaşları uyarılarda bulunan ekipler oluşturulan noktalarda vatandaşları bekleterek alacakları ürünlerin listesini oluşturdu. Oluşturulan listede yer alan ürünleri belediye ekipleri tek tek alarak noktalarda bekleyen vatandaşlara teslim etti. Belediye ekipleri vatandaşları evlerinden çıkmamaları, ihtiyaç halinde ihbar hatları üzerinden ihtiyaçlarının karşılanabileceği uyarılarında bulunarak evlerine gönderdi. Pazara geldiği esnada belediye ekipleri tarafından karşılanan ve ihtiyaçları alınan İsmail İyilikçi, "Pazara geldim, yaşımı sordular, kimliğimi gösterdim ve bana yardımcı oldular gittiler masraflarımı görüp geldiler" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA