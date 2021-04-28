Pamukkale Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin içini ısıttı
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Pamukkale Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin içini ısıttı

Pamukkale Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin içini ısıttı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor.

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market aracılığıyla ihtiyaç sahibi olan vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle sıkıntı yaşayan ve yardım talebinde bulunanların talepleri bu şekilde karşılanıyor.

Pamukkale Belediyesi Sosyal Market Derneği, yıllardır olduğu gibi yine vatandaşlara destek oluyor. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs nedeniyle yaşanan sıkıntılardan etkilenen vatandaşların taleplerini değerlendiren Pamukkale Belediyesi, gerekli incelemelerden sonra binlerce ihtiyaç sahibi aileye gıda paketi dağıtımı gerçekleştiriyor. Pamukkale Belediyesi bu konuda yoğun mesai harcıyor. Ekipler araçlara yüklenen ve içinde temel gıda maddelerinin bulunduğu gıda paketlerini ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ulaştırıyor. Öte yandan Gıda Bankacılığı sistemi ile faaliyetlerini sürdüren Pamukkale Sosyal Market, hayırseverlerin bağışlarını da ihtiyaç sahiplerine ulaştırma görevini yerine getiriyor. Hayırseverler, Pamukkale Sosyal Market Derneği'ne bağış için Pamukkale Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne 444 92 20 numaralı telefondan ulaşabiliyor. Bu bağışlarla alınan ürünler ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılıyor.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, Pamukkale Sosyal Market ile her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirterek, "Ramazan ayı paylaşma ayıdır. Koronavirüs nedeniyle işleri bozulan insanlarımız var. İhtiyaç sahibi ailelerimiz var. Biz Pamukkale Sosyal Market aracılığıyla onların yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. Yıl boyu devam eden gıda paketi dağıtımı konusunda gelen talepler bu dönem biraz daha arttı. Biz de gelen bu talepleri değerlendirerek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza destek olmaya gayret ediyoruz. Ramazan ayında binlerce gıda paketi ailelerimize ulaşmış olacak. Pamukkale Belediyesi her zaman ve her konuda vatandaşlarımızın hemen yanında olmaya devam edecek" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin içini ısıttı
Pamukkale Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin içini ısıttı
Pamukkale Belediyesi, Ramazan'da ihtiyaç sahiplerinin içini ısıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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