Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor
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Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor

15.03.2021 15:26 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:47
Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor

Pamukkale Belediyesinin doğal afetlere yönelik eğitimleri devam ediyor.

Pamukkale Belediyesinin doğal afetlere yönelik eğitimleri devam ediyor. Geçtiğimiz ay düzenlenen büyük deprem tatbikatının ardından ek binalarda çalışan personel için de temel afet bilinci eğitimi düzenlendi. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, afetlere hazırlık çalışmalarını önemsediklerini dile getirdi.

Pamukkale Belediyesinin doğal afetlere yönelik eğitimleri devam ediyor. Olası bir doğal afete karşı AFAD ile koordineli bir şekilde çalışan Pamukkale Belediyesi, bünyesinde oluşturulan acil durum ekibinin yanı sıra tüm personele temel afet bilinci eğitimi verildi. Geçtiğimiz ay YSE Ana hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve belediyeye gelen vatandaşların katılımıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirilmişti. 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı kapsamında, Türkiye'de büyük deprem tatbikatı gerçekleştiren ilk belediyelerden biri olan Pamukkale Belediyesi, afetlere hazırlık çalışmalarını önemsediğini bir kez daha göstererek, tüm belediye personelini bu konuda eğitmeye devam ediyor. Pamukkale Belediyesinin Atatürk Caddesi'nde ve Deliktaş Mahallesi'nde bulunan ek hizmet binalarında görevli personel için temel afet bilinci eğitimi düzenlendi.

"Tüm doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri tarafından düzenli bir şekilde verilen eğitimlerde, tahliye, ilk yardım, yangın, arama kurtarma gibi konular hakkında bilgiler aktarılıyor. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki; "Deprem riskinin olduğu bir ilde yaşıyoruz. Bu nedenle sadece deprem değil tüm doğal afetlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Rabbim göstermesin ama bir afet anında can ve mal kaybını en aza indirmek için belediyemiz bünyesinde bulunan personellerimize afet bilinci eğitimleri veriyoruz. İçişleri Bakanlığımızca 2021 yılı Türkiye Afet Eğitim Yılı ilan edilmişti. Biz de üzerimize düşen görevi en iyi şekilde yerine getirmek adına Afet Eğitim Seferberliği'ne tüm personelimizi afetlere karşı hazırlayarak destek veriyoruz. Temennimiz o dur ki afetler yaşanmasın" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor
Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor
Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor
Pamukkale Belediyesi personelini afetlere karşı hazırlıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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