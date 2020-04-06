Pamukkale Belediyesi pazar yerlerinde maske dağıtımına başladı
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Pamukkale Belediyesi pazar yerlerinde maske dağıtımına başladı

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs tedbirlerini arttırmaya devam ediyor.

06.04.2020 10:21 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:22
Pamukkale Belediyesi pazar yerlerinde maske dağıtımına başladı

Denizli Pamukkale Belediyesi, korona virüs tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. Pazarlara alış veriş için gelen vatandaşlara maske dağıttı.

Pamukkale Belediyesi, korona virüsün Türkiye'de görülmesinin ardından ardı ardına tedbirler almaya devam ediyor. Pazar yerlerinde dezenfektanı hizmetinin yanı sıra pazar yerlerinin girişleri tek bir noktadan geçişin sağlanması ve termal ısı ölçer kamera ile yüksek ateşi olan kişilerin tespiti yapılmaya başladı. Yayınlanan son genelge ile birlikte pazar yerleri ve marketlerde maske kullanımı zorunlu hale geldi. Bu kapsamda kolları sıvayan Pamukkale Belediyesi, Pelitlibağ ve Bağbaşı Mahallelerindeki pazarlara alış veriş için gelenlerle satış yapan esnaflara maske dağıtımı gerçekleştirdi. Pazara gelenlerin maskesi olmayanlara maske temini uygulaması ilçede her gün kurulan diğer pazarlarda da uygulanmaya devam edecek.

Pazar yerlerinde çalışmaları yerinde incelerken, vatandaşlara da maske dağıtan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Halkımızın sağlığını korumak için her türlü karar devletimiz tarafından alınıyor. Biz de yerel yöneticiler olarak bu kararların uygulanması ve halkımızın sağlığının korunması için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Özellikle halkımızın alış veriş için geldikleri pazarlarımızda gereken tedbirler alınıyor. Esnaflarımıza eldiven ve maske dağıtımını uzun süredir yapıyoruz. Pazar yeri girişlerini tek noktadan yapıp pazara giren herkesin ateşini ölçen termal ısı ölçer kameramız da hizmete girdi. Bunun yanında hem esnaflarımıza hem de alış verişe gelen vatandaşlarımızın eğer maske ve eldiveni yoksa belediye olarak biz veriyoruz. Yaptığımız bu çalışmaların tamamı halkımızın sağlığını koruyup, korona virüsün yayılmasına engel olmak için" dedi.

Öte yandan, Pamukkale Belediyesi'nin maske ve eldiven dağıtmasını vatandaşlar memnuniyetle karşıladı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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