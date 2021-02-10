Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı

10.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:41
Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı

DENİZLİ'de, Pamukkale Belediyesi hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve vatandaşların katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

DENİZLİ'de, Pamukkale Belediyesi hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve vatandaşların katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.  

Pamukkale Belediyesi hizmet binasında, tüm belediye personelinin ve belediyeye gelen vatandaşların katılımıyla deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Pamukkale Belediyesi YSE Ana hizmet binasında, AFAD iş birliğinde gerçekleşen deprem tahliye tatbikatına, Pamukkale Belediye Başkanı AK Parti'li Avni Örki, Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz, belediye başkan yardımcıları, daire müdürleri ve birim personelleri katıldı. Tatbikata, işlemleri için belediye binasına gelen vatandaşlar da katıldı. Uyarı sireninin çalmasıyla senaryo gereği bir süre güvenli bölgelerde kendilerini koruyan belediye çalışanları ve vatandaşlar, daha sonra hızlı bir şekilde binayı terk etti.

'2021, TÜRKİYE'DE AFET EĞİTİM YILI'

Tatbikatın sona ermesinin ardından açıklama yapan Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, İçişleri Bakanlığı'nın 2021 yılını 'Türkiye'de Afet Eğitim Yılı' ilan etmesinin ardından belediye olarak çalışmalara başladıklarını belirtti. Başkan Örki, afet durumlarında yapılması gerekenlerin hayati önem taşıdığını ifade edip, "Geçtiğimiz yıldan bugüne kadar personelimize birçok eğitim verildi. 25 kişiden oluşan arama kurtarma gönüllüsü personelimiz eğitimlerini sürdürüyorlar. Bugün itibariyle de herhangi bir depremle, bir afetle karşılaştığımızda neler yapmamız gerektiğini belirlemiş olduk" dedi.

Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ali Etiz ise kamu kurumlarında çalışan personelin deprem anında neler yapması gerektiğini bilmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Afet sonrası ilk 6 saatlik zaman diliminde yaptıklarımız gerçekten önemli. Bunun için, afet eğitimleri önemli. Bugün burada afet farkındalık eğitimi verdik" diye konuştu.

Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı
Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı
Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı
Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz TOKAT

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Meral Akşener Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ali Sunal Özcan Deniz Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Ozan Tufan Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Türk Uzay Milli Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Pamukkale Belediyesi'nden deprem tatbikatı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.2.2021 17:46:31. #1.14#
title